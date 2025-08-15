El presidente surcoreano renuncia a una "unificación por absorción" con Corea del Norte

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha asegurado este viernes que su Gobierno no buscará la "unificación por absorción" del país vecino, coincidiendo con el 80 aniversario de la liberación de la península coreana bajo dominio japonés, un régimen que duró de 1910 a 1945.

"Afirmamos nuestro respeto por el sistema actual del Norte, afirmamos que no buscaremos ninguna forma de unificación por absorción y afirmamos que no tenemos intención de participar en actos hostiles", ha declarado en acto público recogido por la agencia de noticias estatal Yonhap.

El mandatario, que llegó al cargo el pasado junio, ha defendido que las dos Coreas "no son enemigas (sino que) mantienen una relación especial en la que respetan y reconocen sus respectivos siste,mas. pero buscan la unificación pacífica".

En esta línea, ha prometido que Seúl "respetará los acuerdos existentes y los implemetará siempre que sea posible" y "tomará medidas consistentes para aliviar las tensiones y restablecer la confianza", recordando la reciente orden de retirar la propaganda transmitida por megafonía en la frontera".

Lee ha considerado el 80 aniversario de la liberación de Japón como "el momento oportuno para iniciar una nueva era de coexistencia pacífica y crecimiento conjunto" y, si bien ha descrito la desnuclearización como una "tarea compleja y difícil", ha señalado que "buscaré una vía hacia una solución pacífica y ampliaré el apoyo y el consenso de la comunidad internacional".

"Esperaré pacientemente la respuesta del Norte mientras trabajamos para restablecer la confianza y el diálogo interrumpido", ha agregado.

Pyongyang también ha celebrado la liberación de la península coreana con un acto en el que el líder norcoreano, Kim Jong Un, ha recordado que esta fecha marca "el nacimiento y desarrollo de nuestro Estado, son un orgulloso recuerdo que muestra cómo la historia de la nueva Corea, (...) alcanzó la cima de la dignidad y el honor".

En un discurso recogido por la agencia de noticias norcoreana KCNA, ha destacado el "carácter revolucionario y la trascendencia política de la causa de la liberación nacional, que recuperó la dignidad independiente del pueblo coreano", al tiempo que ha asegurado que "la dignidad y el honor del pueblo coreano brillará por siempre, generación tras generación".