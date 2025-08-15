El astro del fútbol sala Ricardinho anuncia su retirada a los 39 años

Lisboa, 15 ago (EFE).- Ricardinho, considerado uno de los mejores jugadores de fútbol sala del mundo, anunció este viernes que va a poner fin a su carrera deportiva profesional a los 39 años, ya que el cuerpo y la mente dijeron "basta".

Así lo informó en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, donde la Federación Portuguesa del Fútbol (FPF) organizó un acto de despedida.

"Hoy vengo aquí a poner un punto final a mi carrera deportiva como profesional. Es la decisión más difícil que estoy tomando como deportista", afirmó el astro deportivo. EFE