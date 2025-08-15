Agencias

El astro del fútbol sala Ricardinho anuncia su retirada a los 39 años

Durante una emotiva conferencia en Oeiras, el mítico atleta portugués informó que concluye su trayectoria profesional, afirmando que tomó la decisión más difícil de su vida luego de escuchar a su cuerpo y su mente decir “basta”

Por Newsroom Infobae

Lisboa, 15 ago (EFE).- Ricardinho, considerado uno de los mejores jugadores de fútbol sala del mundo, anunció este viernes que va a poner fin a su carrera deportiva profesional a los 39 años, ya que el cuerpo y la mente dijeron "basta".

Así lo informó en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, donde la Federación Portuguesa del Fútbol (FPF) organizó un acto de despedida.

"Hoy vengo aquí a poner un punto final a mi carrera deportiva como profesional. Es la decisión más difícil que estoy tomando como deportista", afirmó el astro deportivo. EFE

