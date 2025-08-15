Arce releva cinco altos cargos militares a tres días de las elecciones

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha investido este jueves a cinco nuevos altos cargos de las Fuerzas Armadas, a quienes ha recordado su "misión de preservar la democracia y mantener la paz y la gobernabilidad del Estado", cuando quedan apenas tres días de que el país latinoamericano celebre elecciones presidenciales.

"Los distinguidos generales que hoy son posesionados tienen una misión, además del mandato constitucional de la preservación de la democracia y el respeto a la Constitución Política del Estado, es el de mantener la paz y la gobernabilidad del Estado y, fundamentalmente, garantizar la estabilidad de todos los gobiernos legalmente y democráticamente constituidos", ha declarado durante un acto recogido por la agencia de noticias estatal ABI.

En este sentido, Arce ha incidido en que "ignorar estos valores supremos constitucionales" sería una gran falta al pueblo boliviano y ha reiterado su compromiso de llevar adelante un traspaso de poderes democrático y ordenado.

"Nunca vamos a compartir y no lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer de levantar las armas del Ejército de las Fuerzas Armadas en general contra nuestra población. Hay que respetar el proceso democrático, tenemos diferencias y las diferencias se las deben arreglar en las urnas, democráticamente", ha defendido.

Así, han tomado posesión de su cargo los responsables de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, según la cadena de televisión boliviana UNITEL, que ha indicado que las cinco nuevas autoridades ejercerán sus puestos de manera interina hasta que el Senado apruebe los nombramientos.