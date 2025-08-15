0-0. Motagua y Cartaginés empatan en duelo de la tercera fecha del grupo C

Tegucigalpa, 14 ago (EFE).- El Motagua hondureño y el Cartaginés costarricense empataron este jueves sin goles en la tercera jornada del grupo C de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, en un partido marcado por pocas ocasiones claras, destacando la actuación de los porteros y el debut del técnico español Javier López al frente del equipo hondureño.

El primer tiempo fue de pocas llegadas al área de uno y otro equipo, aunque el Motagua tuvo la más clara oportunidad en un lanzamiento libre ejecutado por Carlos Mejía, que fue tapado por el portero del Cartaginés, Kevin Briceño, al minuto 42.

Recién iniciado el juego, al minuto 3, el portero del Motagua, Luis Ortiz, evitó que el Cartaginés tomara la ventaja rechazando un disparo de Cristopher Núñez.

El segundo tiempo también fue de escasa calidad futbolística, aunque el Motagua era el que más llegaba al área del Cartaginés.

Al minuto 69, el defensa Carlos Barahona, del Cartaginés, rechazó de cabeza en la línea de gol una pelota que llegó al área de un lanzamiento de esquina ejecutado por Carlos Mejía, del Motagua.

El resultado deja al Motagua con siete puntos, saldo de dos triunfos y un empate, y al Cartaginés con uno, en un grupo C en el que además participan el Saprissa, de Costa Rica; el Verdes, de Belice, y el Independiente de Panamá.

Motagua se impuso 4-1 al Verdes y 2-1 al Independiente.

- Ficha técnica:

0. Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez (Jefryn Macías m.74), Marcelo Santos, Sebastián Cardozo, Riky Zapata; Óscar Discua, Denis Meléndez, Jorge Serrano, Rodrigo Gómez (Jonathan Núñez m.63); Carlos Mejía y Maicol Cabrera (Wilmar Jordán m.74).

Entrenador: Javier López.

0. Cartaginés: Kevin Briceño; Diego Mesén, Carlos Barahona, Diego González, Everardo Rubio; Douglas López (Claudio Montero m.74), Luis Flores, Cristopher Núñez; Mauro Quiroga (Johan Venegas m.59); José Mora y Marco Ureña (Dariel Castrillo m.89).

Entrenador: Andrés Carevic.

Árbitro: Guido González, de Estados Unidos. Mostró cartulina amarilla a Riky Zapata, Maicol Cabrera, Christopher Meléndez y Luis Crisanto, del Motagua, y a Carlos Barahona, Everardo Rubio y Cristopher Núñez, del Cartaginés.

Incidencias: partido de la tercera fecha de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, correspondiente al grupo C, disputado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera.