El Gobierno central trasladará este sábado a otros cinco menores migrantes con asilo desde Canarias

Cinco menores procedentes de Mali, que actualmente se encuentran en el centro Canarias 50, serán los siguientes en salir a la Península el próximo sábado, 16 de agosto. Así se ha acordado tras una reunión urgente mantenida este jueves entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Migraciones.

Este acuerdo de traslado se produce después de que el pasado martes el Estado anunciara que esta semana no iban a producirse más derivaciones. Canarias ha exigido desde entonces que las actuaciones del Ministerio "sean más diligentes" dada la situación "insostenible" de los centros en las islas, según ha informado la Consejería de Bienestar Social en un comunicado.

Además, en la reunión también se ha acordado que la semana que viene, el día 21 o 22 de agosto, saldrá otro grupo de diez menores varones y cinco o diez niñas, dependiendo del ritmo de evaluaciones de estas últimas.

Las menores serán evaluadas la semana que viene por el equipo de la entidad Engloba y técnicas de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

De este modo, puntualizan desde el Ejecutivo canario, si el calendario de nuevas derivaciones se cumple, al final de la semana que viene habrán salido entre 25 y 30 niños desde Canarias, de los 1.070 que se encuentran administrativamente en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SNAPI) y que tutela y aloja aún Canarias.