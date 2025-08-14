Agencias

Acusado de robo un turista británico que pretendía llevarse piedras de Pompeya

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades italianas han acusado de robo a un turista escocés de 51 años que pretendía llevarse varias piedras del yacimiento arqueológico de Pompeya, del que está prohibido extraer cualquier tipo de pieza por su incalculable valor histórico.

Un guía que explicaba para un grupo de extranjeros la historia de la ciudad que quedó sepultada bajo la lava del Vesubio en el siglo I se percató de que un turista recogía varios trozos de una antigua calle para guardárselos en su mochila, según la nota oficial recogida por la agencia AdnKronos.

Acto seguido, alertó de sus sospechas a la dirección del parque y a las fuerzas de seguridad y describió al hombre, que terminó siendo localizado por los Carabineros. Los agentes hallaron en el interior de su mochila cinco piedras y un fragmento de ladrillo.

Estos objetos han sido devueltos al yacimiento, mientras que el presunto ladrón, un escocés de 51 años, se enfrenta ahora a una acusación de robo con agravantes.

EuropaPress

