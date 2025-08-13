Colombia gana la velocidad por equipos masculina en ciclismo

Luque (Paraguay), 12 ago (EFE). El equipo colombiano masculino de ciclismo de velocidad ganó este martes la medalla de oro en el marco de la cuarta jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

Los colombianos, tras terminar su turno de cinco giros, pararon los relojes en 44 segundos 788 centésimas, mientras que sus rivales mexicanos llegaron a contrameta en 45.355 segundos.

Minutos antes, y por la lucha del bronce, la escuadra de Trinidad y Tobago marcó 46.216 segundos, para vencer a Venezuela, que marcó 47.307.