China corta relaciones con el presidente de República Checa por su reunión con el Dalai Lama

El Gobierno de China ha cortado relaciones este martes con el presidente de República Checa, Petr Pavel, por reunirse el pasado mes de julio con el líder espiritual de los tibetanos, el Dalai Lama, a quien Pekín considera un separatista.

"A pesar de las reiteradas protestas y la firme oposición de China, el presidente checo, Petr Pavel, viajó a India para reunirse con el Dalai Lama", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, en una rueda de prensa.

Pekín ha resaltado que la reunión "contraviene gravemente el compromiso político asumido por República Checa con el Gobierno chino", mientras que también "atenta contra la soberanía e integridad territorial" del gigante asiático.

Pavel se reunió en julio con el Dalai Lama en Leh, ubicado en el estado de Jammu y Cachemira en el norte de India, con motivo de su 90º cumpleaños en compañía de la embajadora checa, Eliska Zigova. Según aseguró entonces el Gobierno, el viaje fue "privado".

El Dalai Lama vive en India desde 1959 tras huir del Tíbet después un intento de levantamiento contra el dominio chino de la región. China no reconoce al Gobierno tibetano en el exilio y acusa al Dalai Lama de separatismo, extremo que éste niega porque defiende la autonomía y el respeto de la cultura budista de la región.

