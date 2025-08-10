Cinco certezas y cinco dudas del Atlético a una semana del estreno

Madrid, 10 ago (EFE).- El Atlético de Madrid cierra su trío de pruebas de pretemporada entre las certezas de su contragolpe, su presión arriba, la competencia de Antoine Griezmann, la pegada de Julián Álvarez y la velocidad de la banda derecha y las dudas de la seguridad defensiva, el lateral izquierdo, al menos un puesto en el once, cuál será la posición de Álex Baena en el esquema y si Pablo Barrios está a punto o no para la visita del 17 de agosto al Espanyol.

Propio de su historia y de muchos de los mejores momentos de la era Simeone, el Atlético de Madrid demostró el manejo veloz del contragolpe en su último amistoso contra el Newcastle. Los dos goles reafirman la destreza del equipo en esa situación de juego. El primero a la salida de un córner rival, con pase final de Alex Baena y remate de Julián Álvarez; el segundo, con un saque en largo de Juan Musso, el control de Alexander Sorloth y la llegada a gol de Antoine Griezmann.

En cada uno de los tres amistosos disputados en esta pretemporada (la derrota en Oporto por 1-0, el empate a uno con el Rayo y la victoria por 0-2 en Newcastle), el Atlético ha ejercido una presión arriba, esencial en otros tiempos en el equipo. De nuevo, Diego Simeone y su conjunto han demostrado su determinación en volverla a poner en marcha, tras unos últimos cursos con más indefinición en ese sentido. Ahora, con la confección del nuevo equipo, confía en ella. Ha sido una constante cada duelo. En cualquier caso, aún necesita afinarla del todo.

Indiscutible en las alineaciones de Simeone y autor de 29 goles en la pasada temporada, Julián Alvarez se mantiene como un futbolista diferencial, en la conducción, en la transición, en el regate, en el contragolpe y, sobre todo, en la definición. Suyo fue el 0-1 con el que el Atlético abrió su triunfo en Newcastle. Él dirigió y concluyó el contragolpe. El pase final correspondió a Baena, con el que debe armar una sociedad ofensiva productiva.

En su nuevo rol como reserva, fuera del once tipo de Simeone en cada lance de esta pretemporada, Antoine Griezmann se ha reivindicado como el máximo goleador del Atlético en los partidos de preparación, con sendos golazos al Rayo Vallecano y al Newcastle. El último de ellos, este sábado en St. James’ Park, con una evidencia de todo el talento que mantiene. Ha reaccionado del bajón del segundo tramo de la pasada campaña. De momento apunta a suplente. Si retorna a su nivel de otros tiempos, sería un titular indudable.

El Atlético se ha desenvuelto mejor en ataque en sus partidos veraniegos por la banda derecha, con la conexión entre Marcos Llorente y Giuliano Simeone, cuya velocidad en directamente proporcional al desborde que proponen hacia arriba. Dos futbolistas de puro físico e intensidad, llamados a la titularidad en el encuentro del próximo 17 de agosto contra el Espanyol y más allá. Son claves en el actual esquema.

El Atlético de Madrid se descubrió vulnerable en determinados tramos de los partidos de este verano, especialmente este sábado en el tramo final del primer tiempo frente el Newcastle. Superado por las bandas, el equipo inglés propuso unos cuantos centros al área y hasta cuatro remates de cabeza dentro de esa zona que ponen en duda la firmeza atrás del equipo a estas alturas de la preparación. Le Normand ha sido fijo en el once. La otra plaza para la primera jornada en el once está entre David Hancko y Clement Lenglet. Ninguno de los tres está aún a su mejor rendimiento. José María Giménez sigue de baja por una lesión muscular, sufrida el pasado 19 de junio.

Matteo Ruggeri ha sido el elegido por Simeone para el lateral izquierdo en el once tipo de esta pretemporada. Fichado al Atalanta, el internacional italiano no ha sido fiable en sus apariciones hasta ahora. Ni en el primer choque contra el Oporto ni menos aún en el tercero con el Newcastle, cuando Anthony Elanga lo desbordó varias veces. Necesita crecer en el Atlético. La alternativa es Javi Galán. Hancko también puede jugar por ahí, aunque Simeone solo lo ha empleado hasta ahora como central zurdo.

La condición de titular de Baena en la primera jornada contra el Espanyol es indiscutible. Es el futbolista llamado a dar el salto ofensivo al lado de Julián Alvarez, Griezmann, Sorloth y compañía. La duda es cuál será su puesto ya dentro de la competición: interior izquierdo, más lejos del área, más en la creación, o media punta, por detrás de Julián Álvarez, más libre y en la finalización, en el último pase. Simeone ha contado con él en ambas posiciones.

En la configuración de las alineaciones iniciales hasta ahora por parte de Simeone, la duda en el once reside en dos nombres, más allá de posiciones: Thiago Almada o Alexander Sorloth. El atacante noruego partió como titular en Oporto, pero como suplente en los otros dos choques, tras sufrir un golpe en un entrenamiento. Almada entró en su lugar por el interior izquierdo. Sorloth es la opción más probable. Dio el pase del 0-2 a Griezmann en St. James’ Park. La elección por uno u otro condiciona la demarcación de Baena dentro de la estructura táctica.

De baja desde hace una semana por una lesión muscular de “bajo grado”, Diego Simeone está pendiente de la evolución de Pablo Barrios para el inicio de Liga. En condiciones normales, el campeón olímpico sería titular indiscutible en la primera jornada, pero su falta de rodaje en los tres amistosos, aparte de la recuperación de su dolencia, ponen en duda su concurso en el encuentro. Si no está listo, Conor Gallagher es la alternativa, a juzgar por las pruebas de Simeone. En Newcastle, en la primera media hora, mejoró su rendimiento anterior, por energía, fuerza y llegada.

Iñaki Dufour