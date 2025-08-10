Al menos once muertos y cerca de 50 heridos al colisionar un camión y un autobús en Mato Grosso (Brasil)

Al menos once personas han fallecido y 46 más han resultado heridas de diversa consideración al chocar un autobús contra un camión en el municipio de Lucas do Rio Verde, en el estado brasileño de Mato Grosso.

De entre los heridos, ocho de los pasajeros que ocupaban los vehículos siniestrados en el momento del accidente han presentado heridas leves, 26 personas se encuentran en estado moderado de gravedad y otras 12 --entre ellas el conductor del autobús-- han sido atendidos en estado de gravedad, según ha informado la Agencia de noticias de Brasil.

Informes preliminares recogidos por el mismo medio apuntan que el autobús --perteneciente a la compañía Rio Novo-- chocó frontalmente con un camión que transportaba semillas de algodón, en torno a las 21.30 horas (hora local) de este viernes, en el kilómetro 648 de la carretera BR-163, mientras se dirigía hacia Sinop (MT).

Ya este sábado, alrededor de las 7.40 horas (hora local), se ha reanudado la circulación en el tramo afectado, tras una intensa madrugada de inspección en el lugar del incidente, hasta donde se desplazaron cuatro equipos de rescate de la empresa, efectivos del Departamento de Bomberos y una ambulancia.

Por el momento, se desconoce la causa del accidente.