Agencias

Gabriela Guillén, sincera sobre Bertín Osborne: "No he dicho nada que no sea cierto"

Por Newsroom Infobae

Guardar

En los últimos meses, la relación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne ha sido objeto de especulaciones constantes, especialmente desde que se hizo pública la paternidad del cantante y presentador. Ahora, la fisioterapeuta ha querido zanjar las dudas y transmitir calma sobre la situación actual.

"Es que todo tiene su proceso, no he dicho nada que no sea cierto, todo tiene su proceso y está todavía... No hay ningún tipo de problema ni nada", aseguraba con firmeza ante las cámaras, restando importancia a las informaciones que circulan y denunciando que muchas cosas "se inventan" o "se malinterpretan". Gabriela insiste en que "está todo bien" y que no existe ningún conflicto con Bertín.

En cuanto a un posible convenio regulador de visitas, la paraguaya lo deja claro: "Lo puede ver cuando quiera, si le apetece, no hay ningún problema". A pesar de esa propuesta, reconoce que disfruta al máximo del tiempo con su hijo: "Estoy encantada con mi hijo, el tiempo que no le dedico cuando trabajo, estoy deseando ahora cerrar el tiempo y pasarlo con él".

Y sobre su vida sentimental, mantiene una actitud abierta y positiva: "Uy, el amor está en el aire. Bueno, lo que salga", comentó con una sonrisa, dejando en el aire si hay o no alguien especial en estos momentos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski avisa de que Rusia "ignora" la petición de alto el fuego, "al menos por ahora"

Zelenski avisa de que Rusia

La española Paula Badosa, baja para el US Open, continúa su pesadilla

La española Paula Badosa, baja

Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del 'Apollo 13'

Muere el astronauta estadounidense Jim

El lateral francés Romain Perraud se marcha del Betis al Lille

El lateral francés Romain Perraud

Amnistía Internacional reclama "medidas tangibles" contra Israel tras sus nuevos planes sobre Gaza

Amnistía Internacional reclama "medidas tangibles"