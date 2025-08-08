Tres migrantes desaparecen en el intento de alcanzar un barco en el Mediterráneo central

Roma, 8 ago (EFE).- Tres migrantes, entre ellos un menor, desaparecieron en el mar después de lanzarse al agua desde su lancha para intentar llamar la atención de una embarcación y ser rescatados cuando se encontraban en el estrecho de Sicilia.

Así lo explicaron los cerca 50 migrantes supervivientes que finalmente fueron rescatados por la Guardia Costera italiana y trasladados a la isla italiana de Lampedusa, explicaron este viernes lo medios de comunicación.

Según relataron, habían avistado una embarcación, probablemente un pesquero, y la siguieron durante horas y al quedarse sin combustible, tres de ellos decidieron lanzarse al mar e intentar acercarse al barco para tener la posibilidad de ser rescatados, pero desaparecieron en el mar.

En la embarcación, que zarpó en la tarde del martes de Sfax en Tunez, viajaban también dos mujeres y eran originarios de Liberia, Burkina Faso, Senegal, Guinea Conakry y Mali y contaron que habían pagado 500 euros, añaden los medios.

Entre las llegadas de las últimas horas a las costas italianas, hay también dos migrantes que fueron interceptados en el mar cuando viajaban a bordo de un pequeño kayak de goma que había zarpado de Kelibia, en Túnez.

Mientras que el barco de la ONG Emergency rescató a 31 personas, incluidas cinco mujeres, una de ellas con ocho semanas de embarazo, y once menores no acompañados. La Guardia Costera evacuó a uno de los migrante por razones médicas mientras que el resto se dirige al puerto de Savona, en el noroeste de Italia.

Por otro lado, las autoridades italianas bloquearon a la avioneta de la ONG Sea Watch que se ocupa de localizar las posibles embarcaciones en el mar. La organización denunció que no se les ha comunicado las presuntas violaciones y que están evaluando acciones legales.

Hasta el 7 de agosto, llegaron a las costas italianas 37.109 migrantes frente a los 35.114 del pasado año, según los datos del Ministerio del Interior. EFE