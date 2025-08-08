Ensayo general de Simeone en St. James’ Park

Madrid, 8 ago (EFE).- A una semana ya del inicio de LaLiga, Diego Simeone expone y define este sábado su once para el inicio de la competición en la tercera y última prueba de la pretemporada contra el Newcastle; un ensayo general contra un rival de Liga de Campeones con Johnny Cardoso, Álex Baena, Julián Álvarez y el núcleo de la alineación tipo de inicio en St. James’ Park.

Tras la derrota 1-0 con el Oporto, con 45 minutos repartidos para cada jugador, y el empate 1-1 contra el Rayo Vallecano, con una hora de juego para un grupo con apariencia de suplentes la mayoría y media hora para otro, este sábado será al revés, con el núcleo principal que disputará los 60 minutos con aspecto de titularidad para el domingo 17 de agosto contra el Espanyol en el RCDE Stadium.

No todos, pero sí una buena parte, como el portero Jan Oblak, los laterales Marcos Llorente y Matteo Ruggeri, el central Robin Le Normand, los centrocampistas Johnny Cardoso y Álex Baena, el extremo Giuliano Simeone y el delantero Julián Alvarez.

Ocho de once piezas de la estructura son titulares indiscutibles (tres de ellos refuerzos de este verano), que planea el entrenador para entrar en acción en la competición dentro de una semana.

Las otras tres posiciones aún admiten dudas. En Newcastle, según se prevé por las diferentes pruebas y el reparto de minutos, también partirán de inicio David Hancko -como central-, Thiago Almada -como interior izquierdo o en la banda- y Conor Gallagher -como interior derecho o medio centro-, según sea el sistema 4-4-2 o 5-3-2 y las circunstancias del juego.

En los tres casos, Clement Lenglet, Alexander Sorloth (ambos en el otro equipo ante el Rayo y presumiblemente este sábado como suplentes) y Pablo Barrios (con una lesión muscular) aparecen con tantas o más opciones incluso para ser titulares ante el Espanyol en una semana.

Ese es el once probable con el que el Atlético completará su trío de pruebas de la pretemporada, condicionada por el tiempo, una vez que el Mundial de Clubes y las posteriores vacaciones retrasaron el inicio de los entrenamientos al 21 de julio, cuando lo natural es comenzar dos semanas antes. Además, habitualmente juega más amistosos de preparación para la puesta a punto.

Sin espacio para ello, en pleno rodaje aún, el Atlético ya viaja a contrarreloj para el inicio de la competición, entre las certezas de la jerarquía y el funcionamiento de Cardoso, que apenas ha necesitado tiempo para demostrar su rápida adaptación al equipo; el fútbol de Julián Alvarez, la importancia de siempre de Oblak o la banda derecha de Llorente y Giuliano Simeone, pero también con dudas de otros sectores.

Aún necesita más recorrido Álex Baena, cuya adaptación crece en la misma medida que su trascendencia en el aspecto ofensivo del Atlético, mejor más cerca del área, como el pasado miércoles o este sábado en Newcastle, donde se le prevé por detrás de Julián Alvarez. De media punta.

También Ruggeri, el dueño del lateral izquierdo, más incisivo y presente en ataque en la media hora final que disputó contra el Rayo; David Hancko, que compite por el central zurdo con Lenglet, o Thiago Almada, aún por descubrir en el juego del equipo rojiblanco, todavía demasiado esporádico en sus intervenciones.

Las dudas no sólo las desprenden fichajes, sino también otros jugadores como Sorloth, por ahora lejos del gol (el único tanto en esta pretemporada, por el momento, ha sido de Antoine Griezmann, dentro de su nueva realidad como reserva), o Gallagher, cuyo puesto de titular en las pruebas puede corresponder Barrios ante el Espanyol, si el canterano está listo de una lesión muscular y se siente con rodaje suficiente.

El centrocampista campeón olímpico en París 2024, que no ha jugado ningún amistoso de la pretemporada, es una de las dos bajas de Diego Simeone para este sábado, junto a José María Giménez, que sigue su proceso de recuperación tras la dolencia muscular sufrida en la segunda jornada del Mundial de Clubes, el pasado 20 de junio.

El Newcastle es un exigente examen para el Atlético. Competidor también esta nueva campaña en la Liga de Campeones y quinto en la última ‘Premier’, ha pagado 61 millones de euros en este mercado de verano para fichar al extremo Anthony Elanga desde el Nottingham Forest, mientras sostiene toda su base y esquiva, de momento, la posibilidad latente de perder a Alexander Isak, atractivo para toda Europa y atraído por el Liverpool, el vigente campeón de la competición inglesa.

El delantero sueco no ha jugado aún en esta pretemporada entre una lesión y toda la incertidumbre que se mueve a su alrededor sobre su futuro en el Newcastle, al que llegó en el verano de 2022 por 70 millones de euros, procedente de la Real Sociedad. En tres años en St. James’ Park ha marcado 62 goles y ha dado otros diez en 109 partidos. Unos números espléndidos. Su valor de mercado actual es de 134 millones.

En el equipo, entre tanto, se mantiene la plantilla principal: siguen el portero Nick Pope, los defensas Kieran Trippier (campeón de Liga con el Atlético en 2020-21), Fabián Schar, Dan Burn; los centrocampistas Sandro Tonali, Bruno Guimaraes o Joelinton; los extremos Jacob Murphy o Harvey Barnes y el atacante Anthony Gordon, entre otros.

El Newcastle no ha ganado en esta pretemporada. Ninguno de sus cuatro duelos. Ni frente al Celtic (4-0), ni frente al Arsenal (3-2), ni frente a la selección de estrellas de la liga surcoreana (1-0), ni frente al Tottenham, el pasado domingo con un empate a uno, a la espera del choque de esta noche con el Espanyol. La Premier asoma en una semana ante el Aston Villa.

Alineaciones probables:

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Burn, Lewis Hall; Tonali, Bruno Guimaraes; Jacob Murphy, Joelinton, Harvey Barnes; Anthony Gordon.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri o Galán; Giuliano, Cardoso, Gallagher, Almada; Baena, Julián Álvarez.

Estadio: St. James’ Park.

Hora: 17:00 CET, 16:00 hora local y 15:00 GMT.