Colwill, del Chelsea, baja casi toda la temporada por una lesión de rodilla

El joven defensor, intervenido quirúrgicamente tras una grave rotura de ligamento, iniciará una larga rehabilitación asistido por el equipo médico, lo que le impedirá participar en los compromisos más importantes de su plantel en la campaña

Newsroom Infobae

Londres, 7 ago (EFE).- El defensa del Chelsea Levi Colwill estará de baja durante gran parte de la temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Colwill, de 22 años, que fue un jugador destacado la pasada temporada donde los 'blues' se alzaron con el título de la Liga Conferencia -frente al Betis español- y del Mundial de Clubes -frente al PSG francés-, se sometió a una cirugía y comenzará su recuperación apoyado por los médicos del club.

Se estima que el tiempo de recuperación le tenga fuera casi toda la temporada.

"Levi comenzará ahora su recuperación y será apoyado por el departamento médico del club en Cobham durante su fase de rehabilitación", dijo el Chelsea en un comunicado.

El equipo regresó a los entrenamientos el pasado lunes, apenas 13 días antes de su debut en la Premier League ante el Crystal Palace, momento en el que Colwill se retiró en los últimos minutos de la sesión.

"Fue en la primera sesión del lunes, justo en los últimos minutos de la sesión. Sintió algo y, como dije, tenemos que esperar y ver. No sabemos cuánto tiempo va a estar fuera", expresó el técnico del Chelsea, el italiano Enzo Maresca, en la rueda de prensa del jueves.

Como preparación, los 'blues' disputarán dos amistosos en Stamford Bridge ante el Bayern Leverkusen, el viernes, y el domingo ante el Milan. EFE

