La familia del rehén Braslavski autorizó publicar su vídeo: "Es importante que se vea"

Jerusalén, 3 ago (EFE).- La familia del rehén israelí Rom Braslavski autorizó este domingo publicar parte del vídeo que difundió el pasado viernes la Yihad Islámica, la milicia que lo retiene en Gaza, porque considera que "es importante que todo el mundo lo vea" mientras las negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego siguen bloqueadas.

"El miedo con el que vivimos se ha vuelto más tangible que nunca y es importante que todo el mundo lo vea, a pesar de mi dificultad personal para mostrar públicamente a mi Rom en la terrible condición en la que se encuentra", dijo su madre, Tami Braslavski, en un comunicado difundido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

El vídeo muestra al joven Rom, de 22 años, extremadamente delgado y pálido, con algunas heridas en la piel, viendo imágenes de niños desnutridos en una televisión. El rehén se dirige a cámara durante cerca de cinco minutos sin parar de llorar, visiblemente afectado.

"Nunca había visto a mi hijo así. Rom no grita ni se enoja; habla en voz baja, con voz débil, como quien ha aceptado el hecho de que no queda nada por lo que luchar y que tal vez no salga vivo de ahí. Dicen que cuando las palabras se acaban, las lágrimas hablan. Rom, mi vida, lloro contigo", prosigue su madre.

Braslavski es uno de los 251 secuestrados el 7 de octubre de 2023. Ese día trabajaba en el equipo de seguridad del festival de música Nova, a apenas unos kilómetros de la Franja y escenario de una de las mayores masacres ese día. Es uno de los 20 cautivos presuntamente con vida de los 50 que quedan en Gaza.

"Mi Rom, te miro a los ojos y veo la decepción, tu angustia. Escucho tu voz y oigo el dolor. No sé qué pasará, pero estoy haciendo y haré todo lo posible para sacarte de ahí, y no pararé hasta que regreses a casa", concluye su madre. EFE

