AITANA CULMINA SU GIRA 'METAMORFOSIS SEASON' CON TRES ESTADIOS LLENOS Y MÁS DE 160,000 ESPECTADORES

PR Newswire

MADRID, 1 de agosto de 2025

AITANA RECIBE DISCO DE PLATINO POR SU ÁLBUM 'CUARTO AZUL'

EL METROPOLITANO SE CONVIERTE EN EL EPICENTRO DEL POP GLOBAL CON LA GIRA MÁS AMBICIOSA DE AITANA

EN MADRID CONTÓ CON INVITADOS ESPECIALES COMO DAVID BISBAL, HOMBRES G, ELA TAUBERT, AMAIA, Y AMARAL, ENTRE OTROS

& ARRANCO CADA SHOW CON SUS HITS GLOBALES DE 'CUARTO AZUL', "6 DE FEBRERO" Y "SUPERESTRELLA" DONDE LOS FANS COREARON DE PRINCIPIO A FIN

MADRID, 1 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- AITANA, la artista pop Española #1 del momento, ha hecho historia con su gira más ambiciosa hasta la fecha: 'METAMORFOSIS SEASON', que reunió a más de 160,000 espectadores en tres conciertos con entradas agotadas en Barcelona y Madrid. Una producción sin precedentes que convirtió el estadio Riyadh Air Metropolitano en el nuevo epicentro del pop global.

Desde su estreno en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, frente a más de 48,000 fans, hasta el doblete final en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, AITANA demostró que está en la cima de su carrera artística y consolidada como una de las grandes figuras del pop.

'METAMORFOSIS SEASON' es mucho más que una gira: es una propuesta artística integral que combina música, moda, escenografía, narrativa visual y una carga emocional profunda. Las tres noches se estructuraron en tres actos que recorren la evolución creativa de AITANA: desde la inocencia melódica de 'Spoiler', pasando por la introspección de '11 RAZONES' y el empoderamiento de 'alpha', hasta llegar al concepto sofisticado y maduro de su álbum que rompió récords 'CUARTO AZUL', su trabajo más reciente y eje de este tour.

Con una voz imponente, una escenografía de vanguardia y coreografías perfectamente ejecutadas, AITANA ofreció una de las producciones más impactantes jamás vistas en el pop español. El escenario, diseñado con pantallas 360º, pirotecnia, efectos especiales y proyecciones inmersivas, estuvo acompañado de un potente diseño de luces, múltiples cambios de vestuario y una narrativa escénica que reflejó cada etapa de su transformación artística.

La primera noche en Madrid abrió con la presentación de la talentosa artista puertorriqueña GALE, mientras queDavid Bisbalsubió al escenario para interpretar junto a AITANA "Si Tú La Quieres" y "Mi Princesa".Hombres G encendieron al público con "Devuélveme a mi chica", y la emotiva colaboración con Amaia en "La Canción Que No Quiero Cantarte" provocó una ovación unánime.

La segunda noche, 31 de julio, comenzó con la ganadora de Latin GRAMMYELA TAUBERT, quién le abrió el show y también interpretó junto a AITANA su colaboración "¿Para qué volver?", uno de los temas más destacados de 'CUARTO AZUL'. Amaral, otra leyenda del pop, emocionó con una interpretación conjunta de "Marta, Sebas, Guille y los demás".

Durante ambas noches, AITANA deslumbró con estilismos exclusivos de firmas nacionales e internacionales como FENDI, Dsquared2, Adidas x Luis de Javier, Faye Dream, Sheena y Tiffany & Co.

Madrid también vivió la experiencia única del POP-UP EXPERIENCE de'METAMORFOSIS SEASON', donde la tienda UMusic Shop (C/Carretas, 10) se transformó por completo en el universo visual de 'CUARTO AZUL'. Allí, los fans pudieron explorar referencias a cada etapa de su carrera, adquirir merchandising exclusivo, personalizar camisetas de la colección Aitana x adidas y acceder a espacios fotográficos inmersivos.

De los escenarios íntimos a los grandes estadios, AITANA ha evolucionado hacia un nuevo nivel artístico. Hoy es reconocida como la artista pop #1 en España, con una identidad poderosa que conecta con una generación marcada por el empoderamiento, la autenticidad y la transformación personal.

Con su álbum 'CUARTO AZUL' que continúa batiendo récords y una gira que ha elevado la escena del directo, AITANA se consolida como la artista pop más relevante de su generación y figura clave del pop global.

LOGROS DE 'CUARTO AZUL' · Debut en el #1: El álbum debutó directamente en el #1 del Top 100 Álbumes de PROMUSICAE y obtuvo certificación de disco de oro en su primera semana (30.000 unidades)

· Liderazgo en listas: El álbum lideró las listas españolas durante tres semanas consecutivas y alcanzó el #1 en el Weekly Top Albums de Spotify España.

· Éxito global: El álbum entró en las listas de 20 países más y acumuló 7,5 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas (4,9 millones solo en España).

· Récords en Spotify: CUARTO AZUL se convirtió en el sexto debut nacional más fuerte en la historia de Spotify España y en el mejor lanzamiento de la carrera de Aitana.

· Éxito en las listas de canciones: Las 19 canciones del álbum entraron al Top 60 de Spotify España y al Top 50 de Apple Music, con "Cuando hables con él" destacando en el #4 de PROMUSICAE.

UN FINAL HISTÓRICO… Y UN FUTURO SIN LÍMITES

El 31 de julio no marcó un cierre, sino un nuevo comienzo. AITANA ha completado una etapa, una metamorfosis, que la sitúa en una nueva liga del panorama musical internacional. Con la mirada puesta en nuevos territorios creativos y mercados globales, lo que viene no es continuidad: es expansión. "Esta gira no ha sido un final. Ha sido el prólogo de una nueva era". - AITANA

METAMORFOSIS SEASON19 JULIO ESTADIO OLÍMPICO LLUIS COMPANYS, BARCELONA | SOLD OUT30 JULIO ESTADIO RIYADH AIR METROPOLITANO, MADRID | SOLD OUT31 JULIO ESTADIO RIYADH AIR METROPOLITANO, MADRID | SOLD OUT

FUENTE UNIVERSAL MUSIC LATINO