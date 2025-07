José María Ángel dimite como comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana

29/08/2022 El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, responde a los medios a su llegada a una reunión para abordar la situación actual de los festejos de 'bous al carrer', a 29 de agosto de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El objetivo de este encuentro es informar y asesorar a la Generalitat en asuntos relacionados con la festividad de 'bous al carrer' y proponer medidas para su fomento y protección. Se trata de una convocatoria extraordinaria por las incidencias que se están registrando este verano en torno a los encierros, con siete personas fallecidas, varios heridos de gravedad, o presencia de menores en los recintos. POLITICA Rober Solsona - Europa Press

El comisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, José María Ángel, ha presentado su dimisión en una carta en la que mantiene que "jamás" ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto.

En un escrito dirigido al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el también presidente del PSPV denuncia que desde fue designado como comisionado ha habido "reiteradas actitudes de inquina" hacia su persona, "con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".

La renuncia se produce a raíz de un informe de la Agencia Valenciana de Antifraude, publicado por El Mundo, que considera que José María Ángel "falsificó" un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universitat de València para acceder a la Administración Pública.

En su misiva, Ángel asegura que va a defender "con todo su tiempo y fuerzas, allá donde proceda, la verdad", su "honestidad y honor, que han sido puestos en entredicho por un procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado y sin derecho de réplica. Todo lo cual te traslado, a los efectos oportunos".

El hasta ahora comisionado insiste en que ha "acreditado y aclarado" que su acceso hace ya 43 años a su puesto como funcionario de la Diputación de Valencia fue de forma legal y reglamentaria, así como la posterior reclasificación.

No obstante, explica que ha tomado "la decisión personal e irrevocable de presentar la renuncia al cargo de Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, nombrado por Real Decreto 1257/2024, de 10 de diciembre, publicado en el BOE de 11 de diciembre de 2024".

"Después de más de cuarenta años dedicando mi vida al servicio público, puedo asegurar que ésta es una vocación que no se improvisa, que no se hereda, y que no se compra, sino que se construye día a día, con los pies en la calle y la mirada puesta en las personas, en sus problemas, en sus derechos, en su dignidad", argumenta.

"No necesito grandes discursos para defender mi trayectoria, pues creo que hablan por mí los años vividos en primera línea, las decisiones difíciles, la cercanía a quienes más lo necesitaban, el trabajo callado, las horas sin reloj. Y hablan por mí los principios que nunca negocié: la libertad, la justicia social, la democracia. He servido -y sigo sirviendo- a la ciudadanía y para ella trabajo. Con entrega. Con respeto. Y con una idea firme que me ha acompañado siempre: que lo público es sagrado, porque es de todos", añade.

"Y por ello, --continúa-- frente al ruido, la sospecha o el oportunismo, me quedo con la conciencia tranquila y la memoria de una vida entregada al bien común. Porque servir es lo contrario de servirse. Y en estos tiempos en que algunos confunden lo público con botín o con trinchera, reivindico, sin ambages, el valor de una vida pública honesta, comprometida y transparente".

Reitera que su acceso a la Diputación de Valencia fue "en todo momento ajustado a la legalidad y al procedimiento". "Pero como aun así se sigue queriendo sembrar la duda entre la ciudadanía, quiero dejar claro que jamás he falsificado ningún documento y por supuesto jamás me he valido de ningún documento falso para acceder a ningún puesto", subraya.

"Lamentablemente, las circunstancias políticas han hecho que desde que asumí la responsabilidad del cargo de Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños por la DANA se hayan producido reiteradas actitudes de inquina hacia mi persona, con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio, si se me permite, diligente y transparente", afirma.

En esta línea, apunta: "Y es que, hasta el momento de este nombramiento, mi trayectoria en la Diputación de Valencia había sido siempre respetada tanto por mis compañeros y compañeras funcionarios como por los distintos responsables políticos que han estado al frente de ella. Hasta ahora. Hasta este momento y hasta este nombramiento".

DAÑO PERSONAL

Ángel recalca que "el daño que a nivel personal representa este ataque injustificado es enorme". "Se está poniendo en cuestión mi trayectoria profesional desde sus mismos inicios, cuando he acreditado fehacientemente que todo se hizo con total respeto a la legalidad y a los procedimientos. Se me está acusando de la comisión de conductas muy graves sin ningún tipo de prueba y sin que se me haya dejado defenderme en el procedimiento de la agencia Antifraude, y con ello se está poniendo en entredicho toda mi credibilidad y honorabilidad".

"Y sinceramente, no aguanto. Mi amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi Gobierno y mi Presidente me hacen tomar esta decisión para no ser titular de esta campaña de desgaste incansable que me provoca un gran dolor. Y lo hago por mí y por mi familia. Por tanto, me voy. Me jubilo. Y voy a defender con todo mi tiempo y mis fuerzas, allá donde proceda, la verdad, mi honestidad y mi honor, que han sido puestos en entredicho por un procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado y sin derecho de réplica. Todo lo cual te traslado, a los efectos oportunos", finaliza.