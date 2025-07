Alejandra Rubio contesta a los que dicen que se lo pasa mejor con la familia de Carlo Costanzia que con la suya

22/07/2025 Alejandra Rubio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Alejandra Rubio ha vuelto al trabajo tras disfrutar de una semana de vacaciones en Ibiza con Carlo Costanzia y su hijo Carlo Jr. -de 7 meses- en la casa que Mar Flores tiene en la isla pitiusa. Aunque asegura que no ha podido desconectar porque la prensa no le ha dejado, lo cierto es que lejos del hermetismo que siempre rodea a su vida privada, la nieta de María Teresa Campos no ha dudado en compartir en redes sociales algunos de los momentos más especiales del viaje, como su paseo en quad con su novio, su salida en barco para celebrar el día de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, o la paella que el actor hizo para su familia en la residencia de su madre.

Una actitud relajada y feliz que ha hecho que muchos -incluidos algunos de los compañeros de la colaboradora en 'Vamos a ver'- comenten que Alejandra parece sentirse más cómoda con su familia política y con Mar Flores, que con su propia familia, en referencia a su tía Carmen Borrego y a su primo José María Almoguera, con los que ha protagonizado varios encontronazos públicos en los últimos tiempos.

Algo que la hija de Terelu Campos ha negado rotundamente, dejando claro que aunque se lleva fenomenal con su suegra y ha disfrutado mucho de las vacaciones, no es verdad que esté más a gusto con la modelo que con 'el clan' Campos: "Yo no he subido absolutamente nada. De verdad, siempre se comentan un montón de tonterías" ha sentenciado.

Y para demostrarlo, ¿está entre sus planes pasar unos días en Málaga con Carmen Borrego? Como ha confesado, "ya veremos a ver si se puede. No sé qué voy a hacer todavía, pero tengo muchísimas ganas de ver a mi madre", dejando en ela ire si le importaría coincidir con su tía: "Es que, de verdad, todo lo haces un lío, ¿vale? Adiós, chicos".