Suárez (IBM): "Somos la última generación que trabajará sólo con profesionales, la próxima trabajará con agentes de IA"

El director de Software de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel, Fernando Suárez, ha asegurado que la actual es la última generación de profesionales que trabajará únicamente con personas, ya que a partir de la próxima se convivirá con agentes impulsados por inteligencia artificial (IA).

Esta declaración se ha producido en una ruta de medios de comunicación que ha dirigido el directivo para presentar las últimas soluciones de IA de IBM, que ha tenido lugar en el marco de la jornada IBM Think Madrid para descubrir cómo la IA, la nube híbrida y la automatización están generando valor tangible en empresas y organismos públicos.

En este sentido, Suárez ha manifestado que la misión de IBM se basa en ser líderes en nube híbrida e inteligencia artificial, a través de la combinación de los tres paradigmas de la computación, como son los bits, los cúbits, y las neuronas.

"Cuando hablamos de bits, hablamos de informática clásica; cuando hablamos de los cúbits, hablamos de la informática cuántica; y cuando hablamos de neuronas, hablamos de la inteligencia artificial", ha explicado el responsable de Software de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel.

Por ello, Suárez ha asegurado que "la actual generación de profesionales será la última que trabajará sólo con humanos, ya que la siguiente generación va a trabajar con personas y agentes", ha afirmado el responsable de Software en España, Portugal, Grecia e Israel.

De esta manera, el directivo ha presentado las últimas soluciones que ha desarrollado IBM, relacionadas con los agentes, con la gestión de datos y con la automatización en las tecnologías de la información (IT, por sus siglas en inglés).

La primera herramienta funciona como un "agente orquestador" que se encuentra conectado a ciertos agentes que son especialistas en determinadas tareas, por lo que es capaz de atender las demandas que pueda pedirle un usuario a una empresa. Por ejemplo, en el caso de que un cliente quiera ampliar su suscripción a un plan que ofrezca mayores ventajas, el orquestador se comunicará con el agente de suscripciones para acceder a la base de datos y comprobar la información cliente.

GESTIÓN DE DATOS NO ESTRUCTURADOS

Suárez ha señalado que la inteligencia artificial "no es nada realmente sin los datos", y por eso es "muy importante enseñar a hablar de datos", ya que el 90 por ciento de los datos de las empresas son datos no estructurados, es decir, datos que no están organizados según un formato o modelo predefinido.

Así, la segunda solución se centra en facilitar el acceso a esos datos no estructurados, de modo que las empresas puedan convertirlos en información utilizable por sus aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Esto permite que la IA pueda interactuar con esos datos, consultarlos y obtener respuestas. Esta herramienta puede servir para identificar qué facturas están vencidas y gestionarlas de forma automatizada.

"Hay ciertas barreras todavía para escalar en el uso de inteligencia artificial y una de ellas es el tener el control de los datos y gobernar los datos tanto estructurados como no estructurados", ha precisado Suárez, que ha destacado que se trata de un "paso más allá".

Del mismo modo, la inteligencia artificial también se puede emplear en automatizar las operaciones de IT. Como ha expuesto el directivo de IBM, que ha citado una cifra publicada por la Corporación Internacional de Datos (IDC, por sus siglas en inglés), en los próximos tres años se van a crear más de mil millones de nuevas aplicaciones para la IA.

Estas aplicaciones van a cargar más presión sobre las organizaciones y, en concreto, sobre el equipo de IT, por lo que la tercera solución que ha presentado IBM trata de emplear la IA para ayudar a alcanzar el objetivo de 'zero touch operations', esto es, minimizar la intervención humana.

Esta herramienta se halla en una plataforma de observabilidad denominada Instana, que ofrece un conjunto de alarmas para informar de que algo está funcionando en una aplicación. Así, la IA analiza todo el contexto de la aplicación para entender cuál es el origen del problema.

En concreto, Instana puede localizar que el fallo se encuentra en una configuración que se cambió, y que ha provocado que la cantidad de CPU disponible haya bajado en el entorno de producción. Además, se puede interactuar con el agente y pedirle más información, así como preguntarle qué hay que modificar para solucionar el problema.

Estas tres soluciones se integran en el ecosistema de watsonx de IBM, la plataforma de inteligencia artificial y gestión de datos de la empresa tecnológica diseñada para ofrecer capacidades de IA generativa, aprendizaje automático y gobernanza responsable en un entorno unificado.

IA EN ACCIÓN

Por otra parte, IBM también ha ofrecido en el evento un espacio en el que los asistentes han podido experimentar con soluciones aplicadas a determinados sectores, como es el caso del deporte o la automoción.

Entre las demostraciones, los asistentes han comprobado cómo opera la IA detrás de la experiencia digital de Wimbledon, llevada a una mesa de ping-pong, donde la tecnología genera narrativas personalizadas en tiempo real.

Igualmente, ha mostrado cómo Scout Advisor, desarrollado junto al equipo de Primera División del fútbol español, el Sevilla F.C., analiza los datos de jugadores en una mesa de futbolín.

IBM también ha presentado su alianza con Scuderia Ferrari HP, en la que watsonx se utiliza para personalizar la experiencia de los seguidores mediante análisis de telemetría y datos de rendimiento en la aplicación de la escudería.