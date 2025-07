La hija de Manuel Benítez 'El Cordobés' habla del ingreso de su padre en el hospital

Hace unos días conocíamos que Manuel Benítez 'El Cordobés' había recibido el alta hospitalario tras haberle colocado un marcapasos tras varias subidas y bajadas de tensión tal y como l publicaba el Diario de Córdoba.

Durante su ingreso, 'El Cordobés' ha estado acompañado por sus seres queridos, en especial por su pareja, María Ángeles Quesada, que no se ha separado de su lado "desde el día que ingresó aquí", según ha comentado la hija del torero, Mari Ángeles Benítez Raigón, en exclusiva a los micrófonos de Europa Press.

Esta también ha estado visitando a su padre de manera rutinaria y, de forma muy discreta, María José confirmaba en una de sus entradas al hospital que Manuel "va bien, va bien, le están haciendo pruebas, pero está bien. Lleva dos días que estamos animaditos y está muy bien".

Además, confirmaba que el problema por el que había ingresado en el QuirónSalud de Córdoba: "La tensión, tiene descontrol de la tensión y le están haciendo pruebas para que esa tensión esté como tiene que estar" y explicaba que el torero no había perdido el sentido del humor ni un solo momento: "No, enfadarse no. Te digo una cosa, es muy buen enfermo".

A pesar de que solo se ha dejado ver ella ante las cámaras, María José desvelaba que sus hermanos también han ido a visitar a su padre estos días... pero debido al día a día de cada no todos han sido visto ante las cámaras.