Cantabria presenta una "pionera" ley a nivel europeo para "redefinir" la salud digital

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha presentado este miércoles su Anteproyecto de Ley para "redefinir" la salud digital, "pionero" a nivel europeo, que busca garantizar los derechos digitales de los pacientes al "proteger lo invisible" y "regular" cuestiones que hasta ahora no se habían podido plantear debido a los rápidos avances tecnológicos.

"No vengo a presentar una normativa tradicional. No vengo a presentar una ley al uso. Traigo más bien una ruptura con el pasado. Un ecosistema sanitario donde la tecnología no sólo apoya al profesional, sino que redefine el propio concepto de salud en un nuevo orden sanitario", ha declarado Pascual en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) en Madrid.

Durante su intervención, ha subrayado que el texto busca resolver los retos relacionados con la irrupción de la Inteligencia Artificial o la teleasistencia a través de un marco legal más sólido, y que además proporcione una mayor seguridad jurídica a los profesionales.

"Disponemos de más tecnología y más datos que nunca, pero luego asistimos atónitos a una sanidad que no traduce ese potencial en mejora de resultados para las personas. La gran pregunta es por qué la inversión en tecnología no siempre se traduce en centros sanitarios más eficientes, en diagnósticos más certeros o en pacientes más satisfechos. Con este proyecto queremos romper estas inercias", ha agregado.

Tras ello, ha explicado que este "disruptivo" proyecto busca rediseñar el contrato social entre ciudadanos, tecnología y salud digital a través de la regulación "lo impensado", como el derecho al olvido tecnológico.

Entre las medidas a incluir se encuentran el reconocimiento del control de los datos por parte del paciente, que solo podrán ser usados bajo el consentimiento del mismo; o la protección de los "neuroderechos", para no permitir que la IA "invada la última frontera" de la mente.

"Hoy en día tenemos tecnología que permite obtener datos neuronales, datos cerebrales y trasladarlas a un ordenador. Y eso está fuera del reglamento de protección de datos. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el reglamento de protección de datos no existía esta tecnología. Simplemente por eso. Pero hoy en día intentamos regularlo. Regula la inteligencia artificial médica antes de que nos domine", ha manifestado.