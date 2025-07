Yurena revela el desconocido detalle que tuvo Isabel Pantoja con ella: "Empatizó tanto sin conocernos..."

Siempre al lado del colectivo LGTBI+, Yurena -anteriormente conocida como Tamara- la cantante ha asistido a una de las fiestas que se han celebrado estos días en Madrid con motivo de la Semana del Orgullo. Será en pocos días cuando se estrene su serie, 'Superstar' -producida por 'Los Javis' y dirigida por Nacho Vigalondo y Claudia Costafreda- y, como confiesa, está muy ilusionada con este proyecto en el que se recuerda cómo fue su fulgurante salto a la fama en la década de los 2000.

"En esencia sigo siendo la misma, pero en presencia no y en personalidad tampoco. Todas las vivencias, sean buenas, malas, regulares, todo eso va forjando la personalidad de cada cual. Y aparte, yo soy una persona, siempre lo he sido y lo voy a seguir siendo, a la que le encanta evolucionar. Evolucionar en mi música, en mi estilo y también interiormente. No concibo mi vida sin evolución" reconoce, echando la vista atrás al rememorar la época en la que copaba titulares día sí y día también por sus andanzas al lado de su madre, Margarita Seisdedos, y personajes como Leonardo Dantés o Paco Porras.

Lo más complicado de todo, como confiesa, "todo el linchamiento que mi madre y yo sufrimos, durante unos cuantos años, por parte de gran parte, valga la redundancia, de los medios de comunicación y prensa. Eso. Y por supuesto, el fallecimiento de mi angelito de luz, que es como yo la llamo". "Eso. Es lo que más me ha hecho llorar al contarlo, para la serie, para el documental. He llorado como nadie imagina, pero ha merecido la pena" asegura.

A corazón abierto, Yurena reconoce que no sabe si su madre se fue feliz: "Ojalá lo supiera. No lo sé. Y es lo más triste, porque mamá, antes de irse, prácticamente ya no hablaba, no tenía movilidad, ya no podía ni siquiera comer sola. Yo no sé lo que sentía. Solo espero, solo espero, que dentro de su enfermedad, Alzheimer, que es lo más, todas las enfermedades lo son, pero creedme, no se lo deseo a nadie, el Alzheimer no se lo deseo a nadie. Y lo tuvo durante bastantes años. Los dos últimos años fueron horrorosos, horribles. Los últimos meses, los peores de todos, porque ya no hablaba, ya no me conocía... Me llamaba Esther, que era su hermana, mi tía y madrina" rememora muy emocionada.

Tras su muerte, en octubre de 2019, la cantante de 'No cambie' recibió un mensaje muy especial de Isabel Pantoja, del que ahora ha hablado por primera vez. "Lo conservo todavía, es un mensaje precioso. Isabel Pantoja y yo no nos conocemos en persona, y sin embargo a través de alguien común, ella tuvo ese sentimiento, porque ella también tenía una relación con su madre, como yo con la mía" ha destacado, aplaudiendo que la tonadillera "empatizó tanto sin conocernos que si la hubiera tenido enfrente en ese momento, le hubiera dado tal abrazo, que nadie lo imagina. Se me cayeron las lágrimas y no tengo palabras de agradecimiento".

"Nunca en la vida voy a olvidar el detalle que tuvo. Insisto, sin habernos conocido nunca en persona, cosa que sí, personas que nos conocíamos y nos conocemos, no tuvieron ni siquiera la deferencia de decir un simple, lo siento. Ahí es donde se demuestra la calidad humana. Me demostró que es una persona empática" apunta contundente.