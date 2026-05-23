Francia veta entrada en su territorio al ministro israelí Ben Gvir, que humilló a Flotilla

París, 23 may (EFE).- Francia ha vetado la entrada en su territorio al ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, tras la difusión de un vídeo en el que humillaba a los integrantes de la Flotilla de la paz en Gaza, anunció este sábado el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

"Desde hoy, Itamar Ben Gvir tiene prohibido entrar en territorio francés. Esta decisión responde a sus actuaciones incalificables contra ciudadanos franceses y europeos pasajeros de la Global Sumud Flotilla", señaló Barrot en sus redes sociales.

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El jefe de la diplomacia francesa mostró su desaprobación con la actuación de la flotilla que, a su juicio, "no produce ningún efecto y sobre carga a los servicios diplomáticos y consulares".

"Pero no podemos tolerar que ciudadanos franceses puedan ser amenazados de esa manera, intimidados o agredidos, menos aún por un responsable público", agregó el ministro.

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Barrot tomó nota de que muchos responsables políticos y gubernamentales israelíes han denunciado la actuación de Ben Gvir, pero recordó que este ministro encadena ya "una larga lista de declaraciones y acciones agresivas, incitaciones al odio y a la violencia contra los palestinos".

El jefe de la diplomacia francesa aseguró sumarse a su homólogo italiano para pedir que la Unión Europea adopte sanciones contra Ben Bvir.

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El ministro israelí difundió el pasado miércoles un vídeo en el que humillaba a los integrantes de la flotilla, arrodillados y maniatados, mientras sonaba el himno nacional de su país, un gesto que fue criticado incluso por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que lo consideró "contrario a los valores y las normas de Israel". EFE