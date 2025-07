El alemán Jamal Musiala se fractura el peroné y podría estar de baja cinco meses

El futbolista alemán Jamal Musiala, mediapunta del Bayern de Múnich, se fracturó el peroné este sábado durante el partido de cuartos de final contra el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes de la FIFA y se enfrenta a un largo periodo de baja, según informó el diario 'Bild'.

Musiala, de 22 años, también sufrió daños en los ligamentos, por lo que podría estar ausente hasta cinco meses de los terrenos de juego. El Bayern aún no ha anunciado un diagnóstico oficial, pero Max Eberl, miembro de la junta deportiva, sugirió que Musiala podría someterse a una operación en Estados Unidos y no volar a casa con el equipo.

Eberl señaló que los médicos todavía estaban planificando los pasos a seguir después de que Musiala sufriera esa lesión en su pierna izquierda al final de la primera parte, en un encuentro que acabó con derrota para el Bayern por 2-0 ante el PSG, quedando así eliminados los muniqueses.

Musiala se torció completamente la pierna tras recibir un golpe del italiano Gianluigi Donnarumma, portero del PSG que le cayó encima en la lucha por un balón dividido con el defensa ecuatoriano Willian Pacho. El propio Donnarumma apartó la mirada conmocionado y los jugadores de ambos equipos también se mostraron consternados cuando Musiala fue retirado.

"Parece una lesión de tobillo o de algún tipo, pero no voy a hacer un diagnóstico aquí", señaló el entrenador del Bayern, Vincent Kompany. "Lo que me hierve la sangre no es el resultado, sino que eso le haya pasado a alguien que ama tanto el fútbol y que además es muy importante para nosotros", recalcó en la rueda de prensa después del partido, disputado en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Georgia, EE.UU.).

El guardameta del Bayern, Manuel Neuer, acusó a su homólogo de cometer una imprudencia porque, a su juicio, "fue una situación en la que no necesariamente tienes que entrar así". "Eso es asumir riesgos, simplemente aceptas la lesión de un rival o de un compañero", se quejó delante de los periodistas sobre la acción de Donnarumma.

Neuer dudó de que Donnarumma se sintiera conmovido por la lesión de Musiala, afirmando que el italiano le había dicho que fuese a buscar a su compañero. "Es simplemente una cuestión de respeto ir allí, desearle lo mejor y dejarle una pequeña disculpa", añadió el arquero del Bayern.

Para matizar, Neuer dijo que no creía que Donnarumma hubiera causado intencionadamente esa lesión, una opinión compartida por un Eberl que, no obstante, se mostró crítico. "No le dio mucha importancia al hecho de que alguien estuviera ahí tirado. No quiero que se entienda como acusación... pero por supuesto que asumo ese riesgo", comentó Eberl.

Donnarumma se disculpó más tarde con Musiala a través de Instagram: "Todas mis oraciones y buenos deseos están contigo". El español Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG, también expresó su deseo de que Musiala "se recupere bien". No en vano, era la primera titularidad de Musiala desde que sufriese tres meses antes una lesión muscular.

El talentoso madiapunta germano se había perdido el desenlace de la Bundesliga para un Bayern campeón y también la fase final de la Nations League con la selección de Alemania. Así que regresó en el Mundial de Clubes, donde había sido suplente en los partidos inciales de su equipo.