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De la Espriella anuncia que su investidura como presidente de Colombia se hará en Cali

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Bogotá, 26 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que quiere que la ceremonia de su investidura, el próximo 7 de agosto, se haga en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, la principal ciudad del suroeste del país.

"Le solicito a la Cámara de Representantes (...) que convoque la sesión del 7 de agosto en la ciudad de Cali, una decisión que me permite garantizar las condiciones necesarias para que haya un acto de posesión seguro, organizado y a la altura del significado que representa para Colombia", dijo el mandatario electo en un mensaje al país por redes sociales.

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Inicialmente, De la Espriella quería asumir el cargo en una guarnición militar de Popayán, capital del departamento del Cauca, uno de los más golpeados por el conflicto armado colombiano. EFE

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