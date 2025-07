Shaila Dúrcal se pronuncia sobre la marcha de España de Isabel Pantoja

Indiferente a la reciente maternidad de su hija Isa Pantoja, con la que no se ha puesto en contacto tras el nacimiento de su nieto Cairo el pasado 22 de junio, Isabel Pantoja estaría ultimando los detalles de su mudanza de Madrid.

Tras casi un año residiendo en la capital -en el que apenas ha abandonado su casa de La Finca y ha mantenido un perfil bajo- colaboradores televisivos como Antonio Rossi o Kike Calleja aseguran que la artisa ha decidido abandonar nuestro país y comenzar de nuevo a miles de kilométros de aquí.

Y aunque no ha trascendido el lugar en el que se instalará a partir de agosto junto a su hermano Agustín, Miami, Puerto Rico y México suenan como posibles destinos por su situación estratégica para la gira por América que emprenderá el próximo otoño y con la que, todo apunta, se despedirá del público latinoamericano después de 50 años de carrera musical.

Cercana a Isabel desde que cantó con ella en su concierto en Valencia en septiembre de 2024, y una de las pocas personas que tiene acceso a la tonadillera, Shaila Dúrcal ha reaparecido en la celebración del 18º aniversario de Mr Gay España y no ha dudado en apoyar a la madre de Kiko Rivera en su intención de abandonar España para iniciar una nueva etapa lejos del foco mediático a miles de kilómetros de aquí.

"Adoro a Isabel. Yo no paro de viajar a todas partes y creo que es algo maravilloso poder verla porque es de nuestras pocas artistas que nos quedan tan grandes y tan... de nuestras folclóricas y de nuestras reinas que hemos tenido aquí en este país de la música. Y ver que sigue activa, que sigue haciendo cosas" ha expresado, revelando que se ven más a menudo de lo que pensamos: "Cuando tiene tiempo me llama y nos vamos a comer. Me encanta poder disfrutar con ella, con Agustín. Me encanta poder siempre apoyarla porque yo sé que le han pasado muchas cosas y yo que soy una persona siempre positiva y que me gusta dar buen rollo, buena energía, pues sabe que cuenta conmigo siempre".

De ahí que apoye incondicionalmente a Isabel en su marcha de nuestro país, comparándola con su propio caso, ya que vive a caballo entre España y México desde hace años. "Como yo me he ido también tanto tiempo, pero vamos y venimos y nuestra tierra la llevamos siempre presente" afirma.

"Es algo muy bonito poder ser una artista internacional, poder tener peso también en otros países que no son el tuyo, poder triunfar allí y la quieren mucho en México, en Latinoamérica. Es como nuestra segunda casa del otro lado del charco" asegura, reconociendo que le encantaría que Pantoja contase con ella en su gira por América: "Me voy con ella feliz por allá, claro, es maravilloso poder compartir con una grande".