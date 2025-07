Israel pide a los países europeos que reimpongan sanciones a Irán tras suspender su cooperación con el OIEA

El Gobierno de Israel ha reclamado este miércoles a Francia, Reino Unido y Alemania que reactiven sus sanciones contra Irán después de que Teherán haya aprobado la suspensión de la cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) a raíz de la ofensiva militar israelí contra el país centroasiático.

"El momento de activar el mecanismo 'snapback' es ahora", ha señalado el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien ha reclamado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X a los países del conocido como E3 que "reimpongan todas las sanciones contra Irán".

Así, ha criticado el "escandaloso anuncio" de Irán sobre la suspensión de la cooperación con el OIEA, que ha descrito como "una renuncia total a todas sus obligaciones y compromisos internacionales a nivel nuclear". "La comunidad internacional debe actuar ahora de forma decisiva y usar todos los medios a su disposición para detener las ambiciones nucleares iraníes", ha zanjado.

Israel, que no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y no está sometido a inspecciones del OIEA --al contrario que Irán--, ha exigido en numerosas ocasiones a los países occidentales que endurezcan su posición contra Teherán argumentando que el país busca desarrollar armamento nuclear, algo que ha sido negado en reiteradas ocasiones por parte de las autoridades iraníes, que han advertido además contra la reimposición de sanciones por parte de los países europeos.

El mensaje de Saar ha sido publicado poco después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, promulgara la ley respaldada por el Parlamento para suspender la cooperación con el OIEA. El Gobierno de Irán ha acusado al director general del OIEA, Rafael Grossi, de "oscurecer la verdad" con un "informe sesgado" que fue "instrumentalizado" por el E3 y Estados Unidos para preparar la resolución aprobada el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del OIEA, que sostuvo que Irán estaba violando sus obligaciones por primera vez en dos décadas.

El conflicto estalló apenas un día después, el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra Irán --que respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí--, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes --las de Fordo, Natanz e Isfahán--, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor.

Israel afirmó que el objetivo de su ofensiva era hacer frente a un supuesto programa de armamento nuclear por parte de Teherán, en unos ataques lanzados apenas dos días antes de una nueva reunión programada entre Irán y Estados Unidos, que iba a ser la sexta, para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, después de que Donald Trump anunciara en 2018, durante su primer mandato, la retirada unilateral de Washington del histórico pacto alcanzado en 2015, que incluía numerosas inspecciones y limitaciones al programa de Teherán.