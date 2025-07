David Zarzo explica la ausencia de sus hermanos en el funeral a su padre

Flavia y David Zarzo celebraban este sábado, 28 de junio, el funeral de su padre, Manolo Zarzo, tras su fallecimiento el pasado 16 de junio y allí aprovecharon para aclarar que la situación el resto de la familia es buena a pesar de la polémica que ha habido estos días sobre la mala relación que habría entre todos los hermanos.

Sin embargo, parece que la 'queja' que ha tenido David ahora no ha sido esa, se trata de la poca relevancia que ha tenido el funeral de su padre, al que considera 'el rey emérito del mundo de la interpretación'.

En cuanto al conflicto que ha trascendido con el resto de su familia, David desvelaba ayer que "ha sido una cosa que, con perdón, se ha inventado fuera de nuestro entorno" y que "no ha sido justo" porque "lo jodido es que ha sido a gente conocida, amigos nuestros de la prensa que se lo hemos dicho en confianza y de pronto ha sido un 'boom'".

Además, reconocía que "no ha habido nada o sea a ver ha habido lo de siempre, mi padre no quería que mi hermana hubiera venido, pero esas cosas las dice en caliente, mi padre con 93 años" y fue algo que respetaron: "Nosotros nos callamos la boca, pero sabemos que mi hermana se va a enterar y que antes o después va a venir y es nuestra hermana, es su hija y estamos todos juntos y felices de haber tenido la suerte de tener un padre como el que hemos tenido hermanos también o sea todos".

En cuanto a la ausencia de sus hermanos y de la viuda de su padre en el funeral explicó que "mis hermanos ahora mismo, y su viuda Pilar, es que Pilar está con su madre que tiene 99 años entonces... no va a estar aquí, ella quería, pero no, todos queremos que esté con su madre que tiene 99 años y Hugo está trabajando, Mario tiene una niña de seis meses, o sea... tiene la espalda rota, pero no han estado no porque no quisieran".

Además, criticó la poca asistencia en el funeral de su padre, asegurando que "si mi padre hubiera sido un youtuber esto hubiera estado lleno y es una mierda, no es justo, estamos toda la familia, pero no es por nosotros es por él". Algo que en parte le da igual porque "mañana cuando pongamos cualquiera de nosotros la tele vamos a decir 'anda mira', en cualquier canal".