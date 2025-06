El PNUD pide a la UE ocupar el "vacío" de EEUU en el sistema financiero global y aplaude el Compromiso de Sevilla

El director de la Oficina de Políticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Marcos Neto, ha instado a la Unión Europea a "ocupar el vacío" que deja Estados Unidos en el sistema financiero mundial y ha destacado la importancia del Compromiso de Sevilla a pesar de las críticas vertidas por la sociedad civil, que considera que el documento es "poco ambicioso".

Con motivo de la IV Conferencia sobre Financiación al Desarrollo (FFD4), un evento organizado por la ONU y en el que Estados Unidos no participa, Neto ha hecho hincapié en el "importante papel" de España y el bloque comunitario. "España está poniendo sobre la mesa el legado de Sevilla, que será muy importante en el mundo de hoy, en el que Estados Unidos ha tomado decisiones soberanas distintas", ha explicado durante una entrevista con Europa Press.

Estas decisiones, ha dicho, "pueden tener sentido para Estados Unidos", si bien "la UE tendrá que ocupar este espacio junto a otros países emergentes". "Las relaciones sur-sur son muy importantes para ver el crecimiento del comercio internacional. Aquí tenemos un espacio, y la UE tiene una responsabilidad muy grande, pero también los BRICS. Tenemos que trabajar juntos en esta reforma política", ha sostenido.

Neto, también subsecretario general de Naciones Unidas, ha recalcado que lo relevante es "reconocer que el problema de la financiación para el desarrollo no es la falta de dinero". "Si te paras a pensar, la brecha de financiación para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es de 4,3 billones de dólares", ha aseverado, al tiempo que ha afirmado que la economía global es muy superior.

"El problema es que falta un alineación en los flujos financieros, tanto públicos como privados, hacia las prioridades que están alineadas con el clima, la diversidad, la pobreza... La reforma de la arquitectura financiera mundial pasa por entender esto, por ser más inclusiva en la gobernanza de los principales órganos de financiación", ha aclarado, no sin antes recalcar que "a veces se genera una percepción de riesgo que no es real".

Para hacer frente a esta brecha, ha continuado, "es muy importante la cooperación internacional". "¿De dónde va a salir el dinero para cubrir la brecha? No hay duda de que atraer al sector privado es absolutamente esencial, pero hay que entender las necesidades de este sector. Nosotros trabajamos conjuntamente con los bancos de desarrollo para construir instrumentos financieros y repartir el riesgo, y ahí la cooperación internacional tiene que ser más catalítica para generar maneras de crear un entorno habilitante, un buen entorno para el sector privado", ha argumentado.

"¿Qué necesitamos nosotros del sector privado? Que sea transparente y que se comprometa con la transformación de la economía hacia una más sostenible, incluyente, de bajo carbón", ha apuntado.

En este sentido, ha aclarado que el Compromiso de Sevilla tiene cosas muy interesantes, como la creación de un grupo de deudores. "Hasta ahora, al hablar de la deuda se hablaba solo de acreedores, pero ahora se hablará también de los deudores. "Esto favorecerá un cambio en la política de las finanzas internacionales, y es fundamental", ha dicho en lo referente a esta brecha, que supone un desafío significativo para aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo.

LA IMPORTANCIA DE LA VOLUNTAD POLÍTICA

Sobre la posibilidad de cumplir con los ODS de cara al año 2030, Neto ha matizado que "hay que ponerse las pilas para lograr lo máximo posible", pero ha hecho un llamamiento a "dejar de preocuparse por cada uno de los indicadores". "Es importante mantener vivo el compromiso realizado hace diez años por cientos de países para trabajar con respeto y apoyo mutuo", ha reivindicado.

Para mitigar los efectos del cambio climático "hace falta voluntad política", tal y como ha resaltado, por lo que ha instado a Europa a "tomar una decisión". "Hay que ver si es más importante hacer recortes de desarrollo para destinarlo a defensa o invertir en cuestiones que generan empleo y estabilidad política". "Creo que la idea de que la única manera de generar seguridad es invertir en defensa es una falsa dicotomía", ha destacado.

"Hay que tener cuidado, porque esto funciona a corto plazo en función de cuestiones especificas en Europa, pero al otro lado del Mediterráneo hay millones de jóvenes con aspiraciones legitimas, y esto hay que tenerlo en cuenta para fomentar el desarrollo en sus países de origen", ha expresado en relación con los flujos migratorios.

Así, ha aseverado que la cuestión de la deuda es "un área en el que no logramos avanzar del todo". "Para nosotros está muy claro, es insostenible que los países en vías de desarrollo estén destinando entre un 10 y un 15 por ciento de sus presupuestos en deuda. Hay que busca un proceso y entender que igual que no tenemos problemas de deuda soberana, sí tenemos un problema de liquidez fiscal en estos países debido a que esta deuda no les permite invertir en sus propios planes de desarrollo y resiliencia climática", ha lamentado.

Para ello, ha defendido, hay que "presionar a los países", y es trascendental "el papel de la sociedad civil", a la que hay que dar "el respeto y espacio". "Nosotros no queríamos llegar a Sevilla con un documento abierto para debatirlo aquí. La gente dice que el multilateralismo no funciona, pero salimos de Bakú (durante la COP29) con un acuerdo. ¿Era el mejor? No. Pero era un acuerdo. Vamos a salir de Sevilla con un acuerdo y una plataforma de acción, porque el multilateralismo es la única manera de que los países trabajen juntos", ha zanjado.