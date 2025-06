Unos 800 fans llenan el Teatro EDP Gran Vía para el 13 concurso de K-Pop en España: "El K-Pop traspasa fronteras"

Unas 800 personas han asistido este domingo al 13 concurso de K-Pop en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid, un concurso organizado por el Centro Cultural Coreano por el 75º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y España.

Durante el mismo, se han concedido cuatro galardones entre diez finalistas, que han ofrecido al público canciones tan míticas como el 'Y si fuera ella' de Alejandro Sanz que versionó el artista coreano Jonghyun (SHINee) y 'covers' de coreografías de grupos coreanos tan conocidos como BTS, la 'boy band' más internacional del país asiático.

"El K-Pop es muy universal, ha traspasado fronteras y edades. Hemos estado en eventos con edades muy diferentes y todos disfrutamos igual de la música", ha señalado en declaraciones a Europa Press Sara (30), una de las asistentes al evento, en un teatro lleno de fans, algunos con 'lightsticks' --una suerte de linternas personalizadas de cada grupo que constituyen uno de los elementos de 'merchandising' más populares del género.

Los ganadores de los primeros premios han sido Auri (31) en la categoría de canto y rap y Akira (18) en la baile, que al margen de un premio de 1.000 euros podrían llegar a representar a España en el K-Pop World Festival en Changwon (Corea del Sur) organizado por la cadena KBS.

Auri, que ha versionado 'Lalali' de Seventeen --una canción con un fuerte componente de rap en coreano--, ha comentado en declaraciones a Europa Press que lleva 15 años escuchando grupos del país asiático. Se interesó por el rap del país asiático a partir de un programa de televisión del país que se llama 'Show me the money'. A partir de ahí, empezó a presentarse a concursos.

A Europa Press le ha recalcado como el K-Pop le ha llevado a conocer a buena parte de sus amigos. Además, el género le ha empujado a hacer cosas que antes no se podría haber imaginado, como bailar y cantar.

Por otro lado, Akira --que ha bailado 'Wait on ME' de Kai-- llegó al K-Pop después de que unas amigas le enseñaran a Blackpink, el grupo de K-Pop más conocido compuesto por mujeres. "Me llamo mucho la atención el tema de la performance, el estilismo que tenían", ha comentado a Europa Press.

A raíz de ello, empezó a buscar gente que le gustara eso en su ciudad y se metió a un grupo de baile. Ahora que se ha mudado para estudiar diseño de moda en Barcelona se ha comenzado a mover en solitario, con otros 'fans' que conoce a través de las redes sociales y en eventos, y a presentarse a competiciones como el 13 concurso de K-Pop en España.

"Ocupa mucha parte de mi vida, siento que es un poco también liberación, de esa parte de baile urbano que te atrapa al final", ha explicado.

"MI HERMANA CANTA, PERO TAMBIÉN BAILA SUPER BIEN"

El jurado ha estado compuesto por tres destacadas figuras de la industria del K-Pop: Jay Kim, Dohee, y Seungjoo Lee. El primero, Jay Kim, exmiembro del afamado estudio 1Million Dance Crew, es un reconocido coreógrafo que ha trabajado con artistas como The Boyz y Jay Park y ha impartido talleres en más de 60 países.

La bailarina y coreógrafa coreana, Dohee, lleva años formando parte del 1 Million Dance Crew y fue participante en el popular programa Street Woman Fighter 2. Por su parte, el tercer miembro del jurado, Seungjoo Lee, es el cantante de la banda de rock Vanilla Unity y el compositor de bandas sonoras de éxitos como Beautiful de 'Goblin'.

Carolina (17) ha venido desde Murcia para ver a su hermana, una de las concursantes. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que fue ella la que introdujo a su hermana en el K-Pop a partir de grupos como Blackpink, el grupos compuesto por mujeres más conocido. Aunque sus padres no están tan acostumbrados a este tipo de música, han acudido a apoyar a la joven junto a la familia que tienen en Madrid. "Mi hermana canta, pero también baila super bien", se enorgullece.

Otra de las asistentes es Mila (66) ha acudido a ver a su hija, otra de las concursantes. Lleva cantando y bailando desde la adolescencia, pero de manera "más profesional" desde hace cuatro años. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que conoce el mundo del K-Pop a través de su hija, que ha estado en Corea dos veces. La tía de la jóven (66) la acompaña, con ganas de oírla cantar en directo. "Está siempre de festival en festival, pero nunca la he oído en directo", ha señalado.