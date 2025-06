La defensa de Diddy sostiene que Cassie mintió al decir que fue violada por el rapero

Nueva York, 27 jun (EFE).- La defensa de Sean Combs, conocido como Diddy, en su juicio en Nueva York, afirmó este viernes que Cassie Ventura, una de las que fueron novias del rapero, mintió al contar que fue violada por él en 2018 porque en realidad quería ocultar que le fue infiel a su actual marido.

"(Cassie) dijo que era una violación porque entonces ya estaba saliendo con su ahora esposo", expresó contundente uno de los abogados de Combs, Marc Agnifilo, en sus alegatos finales.

Agnifilo subrayó que, en la demanda civil que interpuso contra Diddy en 2023, Cassie acusaba al artista de violarla en septiembre de 2018, mientras que ante el tribunal dijo que estos hechos ocurrieron en agosto de ese año.

En ese momento, el abogado de alto perfil mostró al público y al panel de doce jurados unos mensajes de Ventura a Diddy datados de septiembre de 2018 en los que escribe: "Ayer me lo pasé muy bien. Me dije a mí misma que no quería que pasara nada".

Mientras Diddy y Cassie estaban juntos esa noche, incidió Agnifilo, su ahora esposo la llamó por Facetime, y por ello la cantante "mintió" y le contó que fue violada por él.

Según el abogado de alto perfil, Ventura "modificó" la fecha porque así podía relacionar la presunta violación con unos mensajes que le envió Diddy en agosto, en los que este decía: "Sé que no te excité ayer".

En los alegatos finales de la Fiscalía, que tuvieron lugar este jueves, la fiscal adjunta Christy Slavik mostró precisamente estos mensajes y afirmó que estos demostraban la agresión sexual relatada por Cassie.

"Pese a que no forma parte de los cargos, no puedo dejar que piensen que hubo una violación", dijo Agnifilo a los jurados.

Y recordó que, durante su testimonio, Ventura confesó que un tiempo después de la violación mantuvo relaciones sexuales consentidas con él: "Si realmente hubo una violación, ella no habría vuelto y tenido sexo con él, así que no hubo violación", concluyó.

Durante sus alegatos finales, Agnifilo definió la relación de Combs y Ventura como "una gran historia de amor moderna", pero reconoció que él fue violento con ella.

Diddy, vestido con un jersey beige y unos pantalones grises, permaneció atento durante las declaraciones de su abogado, y, al igual que él, escuchaban a Agnifilo tres de sus hijas y su madre.

El artista, de 55 años, enfrenta cinco cargos: uno por asociación ilícita, dos por tráfico sexual y otros dos de transporte para ejercer el proxenetismo, y de ser declarado culpable podría pasar el resto de su vida en prisión. EFE

