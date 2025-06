Sheila Casas revela cómo fue su reencuentro con Escassi tras 'Supervivientes'

Desde que Álvaro Muñoz Escassi terminó 'Supervivientes', Sheila Casas y el jinete apenas se han separado. Enamoradísimos y dispuestos a recuperar el tiempo perdido tras más de 100 días separados, la pareja se ha convertido en inseparable, presumiendo del gran momento que atraviesa su historia de amor, que ha salido fortalecida tras el paso del andaluz por el reality.

Sin embargo, la influencer ha tenido que 'despegarse' por unas horas de su chico después de una semana juntos 24 horas para cumplir con sus compromisos profesionales, ya que ha amadrinado la iniciativa de Ponche Caballero y el emblemático local de flamenco Candela para animar las sobremesas gastronómicas del verano en la capital.

Una reaparición en la que una Sheila pletórica nos ha contado cómo ha sido su reencuentro con Escassi, cómo llevó su ausencia mientras se encontraba en Honduras, y cuáles son sus planes de futuro. Además, no ha dudado en sentenciar a Valeri -la transexual que dinamitó la relación del jinete y María José Suárez- tras revelar en portada de 'Lecturas' que también mantuvo relaciones sexuales con José Luis Ábalos.

- CHANCE: Sheila, mucho que celebrar ¿verdad?

- SHEILA: Pues tengo que celebrar que ya estoy con Álvaro, tengo que celebrar la vida, que es muy bonita, que ya es verano y hace muy buen tiempo y que hay muchos viajes pendientes, así que... y porque estoy feliz.

- CH: ¿Esta es la mejor celebración que tengas ya a Álvaro después de tres meses?

- SHEILA: Ahora, día de hoy, sí, yo creo que sí, después de la espera se ha hecho larga, tres meses y medio. Sí, había momentos que no va a salir nunca, creo que nos ha salvado el fútbol, que si no sigue ahí... Me ha costado más al principio, al principio es verdad que a lo mejor te tienes que adaptar, éramos muy intensos, 24-7 esos cuatro meses, entonces fue como que de golpe desapareció y no puedes hablar con él, no puedes nada y era como, qué raro todo, pero luego ya te haces tu vida y como lo tenían en la tele, era como un tamagotchi todo el día

- CH: Al principio de vuestra relación recibistéis muchas críticas porque nadie daba un duro por vosotros. Al final el tiempo os ha dado la razón

- SHEILA: Bueno, que siga así, ¿no? Veremos bien con el tiempo. Ocho meses y medio ya. Yo creo que se irá viendo con el tiempo, nunca se sabe, yo creo que ni nosotros ni ninguna relación, al final es ver el tiempo y ver cómo seguimos, si seguimos bien y si estamos bien, pues que sea por mucho tiempo y cuando no estemos bien, pues que termine.

- CH: Oye, ¿cómo fue tu reencuentro? ¿Algo que nos puedas contar?

- SHEILA: El primero fue, claro, fue en plan... cuando fue en plato, es verdad que fue impacto, fue como un poco los dos en shock, claro, ya tres meses y medio, era como... Pero luego fue muy bonito. Yo le había puesto demás cositas en casa, un globo de mi ganador, muchas cosas de comida, de dulce, y luego, pues nuestro momento íntimo, que eso que dice que está, pues no, bien, todo muy bien.

- CH: ¿Y después de esta semana cómo estáis?

- SHEILA: Estamos como en el primer momento de la relación, estamos como muy arriba. Los dos como si estuviéramos... Estamos como las hermanas de la felicidad.

- CH: Además Álvaro ya ha conocido también a tus hermanos y a tus padres y creo que les ha encantado tu familia.

- SHEILA: Bueno, a mis hermanos ya los conocía y a mis padres los conoció ahora, hace dos días, a los dos, que le faltaban ellos. Y bien, muy bien, así que... están contentos, ellos me ven bien, tan feliz después de este tiempo. Él es tan caballeroso, tan educado...

- CH: ¿Eres celosa?

- SHEILA: Yo sí soy celosa, a mi justa medida, si me da motivos sí, no voy a mentir. La verdad que Álvaro, a día de hoy, si pasara algo, pues pasa, pero a día de hoy, tengo muchísima confianza. Es la típica persona que tiene el móvil siempre como presente, que no tiene cosas que ocultar. Estamos todo el día juntos.

- CH: ¿No te da miedo, entiéndeme la palabra, pero por el historial que tenía detrás?

- SHEILA: No, me van las emociones fuertes, pero aparte de eso... Tengo 37 años y he tenido relaciones. Si me da miedo estar con cualquier persona, no estaría con nadie.

- CH: ¿Tú tenías buena imagen de Álvaro antes de conocerlo?

- SHEILA: No, claro no. O sea, no tenía muy buena imagen de él porque tampoco tenía mucha imagen. O sea, no lo conocía mucho, sabía cuando salió en 'de Viernes' y poco más.

- CH: Oye, en la fiesta de 'Supervivientes', cuando le preguntamos a Escassi si iba a hincar rodilla, respondió '¿cómo sabes que no lo he hecho ya? ¿Ha hincado rodilla?

- SHEILA: No lo sé, yo no sé si lo ha hecho. No hay anillo, ¿no? Yo no sé mucho de casarme ni de tener hijos, bueno, de tener hijos nada, y de casarme tampoco. Sí, lo sabe perfectamente, sí. Pero además, siempre que empiezo con una pareja, lo digo, no me gusta. O sea, no quiero ser madre. Y nunca se sabe, nunca escupas al aire que mañana... Vale, pero yo, mi idea nunca ha sido ser madre.

- CH: ¿Y tú con los hijos de él, cómo te llevas?

- SHEILA: Son maravillosos los dos. Pues también hablamos, Anita tiene 30 y Álvaro que es... tiene 18. Es una maravilla. Es que habíamos hablado muchas veces cuando estaba dentro de, 'oye, ¿cuándo nos tomamos algo?'. Por tiempos no hemos podido, pero ahora vamos a quedar como dos amigas que se cuentan cosas.

- CH: Sale en la revista Lecturas Valeri, que es una persona que se le relacionó mucho con Álvaro, y que cuenta que ha tenido una relación íntima con Ábalos. ¿Qué te parece eso? Pues si te sorprende.

- SHEILA: No sabía nada y pues si quiere seguir dándole rueda a lo mismo... pues vemos qué clase. A ver, cada uno dice cómo es por los hechos y por cómo actúa. Será cada vez saca más cosas de más personas, queriendo perjudicar. Si quiere perjudicar todo el rato, yo creo que al final este tipo de personas, si solo siembras el mal, recibes el mal. Porque ya es querer hacer daño como a... Yo creo que miente, yo creo que miente bastante.

- CH: Oye, ¿y a ti la relación que tiene con Lara Dibildos qué te parece?

- SHEILA: Me parece maravillosa porque si los ves juntos... Es que yo conozco a Lara. Hemos estado de cena, hemos estado de fiesta. Entonces, si la conoces a ella, es como un ángel. Lo que él dice a Álvaro, que tiene mucha suerte de tenerla en su vida, es así. O sea, tener una Lara en tu vida es tener mucha suerte.

- CH: Álvaro vino bastante lesionado de Supervivientes, medio cojo. ¿Cómo está?

- SHEILA: Está, está que le está costando... Sí, sí, sí. Y va cojeando cada día más. Claro. Le está dando el efecto ese de veo a mi novia y ahora me duele todo. No vivimos juntos, pero estamos muchísimo tiempo juntos, o sea, dormimos todas las noches juntas.

- CH: ¿Veremos a Escassi de vacaciones con tus padres y tus hermanos?

- SHEILA: No, porque eso es totalmente cerrado para la familia.

- CH: ¿Iréis a ver a Terelu Campos al teatro?

- SHEILA: Se han cogido muchísimo cariño, así que me hace mucha ilusión verla como actriz. Así que sí, yo creo que iremos a verla. Además también está Lara, así que...

- CH: ¿Conoces a la novia de tu hermano Mario, Melyssa Pinto?

- SHEILA: No la conozco, no tengo el placer y no puedo hablar de cosas que no soy yo la protagonista. Está muy bien, son muy... Estamos todos los hermanos muy felices, eso es lo importante, así que... Pero muy felices, muy felices.

- CH: Por último, ¿qué opinas de Montoya y Anita?

- SHEILA: Lo que le dije en su día lo vuelvo a decir, no eran tampoco tanto mucho de mi devoción por el concurso que estaban haciendo, no es algo que a mí me gusta ver. A mí me gusta más el tipo de concursos como el de Álvaro, más educado, más respeto, creo que se faltaba muchísimo al respeto. Entonces pues me sabe mal lo que le ha pasado a Montoya, o sea, que estar así, con esa baja psicológica, pero bueno, que se mejore.