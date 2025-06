Tesla bajo escrutinio por incidentes en debut de robotaxis

(Bloomberg) -- Los taxis autónomos de Tesla Inc. parecieron infringir normas de tránsito durante su primer día de operación con viajes de pago. Un cliente grabó un video en el que se observa un giro a la izquierda fallido, y otros pasajeros reportaron que los vehículos superaban los límites de velocidad.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos tiene conocimiento de los incidentes y está en contacto con la empresa para recabar información adicional, dijo la agencia en un comunicado a Bloomberg.

En un video grabado por Rob Maurer —un inversor que solía presentar un pódcast sobre Tesla— el Model Y en el que viajaba entra en una intersección en Austin por un carril exclusivo para girar a la izquierda. El Tesla titubea, se desvía a la derecha y se incorpora brevemente en un carril destinado al tráfico en sentido contrario.

Se escucha una bocina mientras el Tesla vuelve a su carril correcto cruzando una línea doble amarilla, lo que está prohibido según las normas de tránsito.

En otras dos publicaciones en X, los primeros pasajeros de los Model Y sin conductor compartieron videos en los que los vehículos circulaban a velocidades superiores a las permitidas. En uno de ellos, el coche en el que viajaba Sawyer Merritt, otro inversor de Tesla, alcanzó los 56 km/h poco después de pasar una señal con límite de 48 km/h.

Aparte, en una transmisión en vivo, el youtuber Herbert Ong, con más de 123.000 suscriptores, comentó que el vehículo circulaba más rápido de lo permitido. “Ahora mismo va a 39, lo cual es perfecto, porque no quiero conducir a 35 y va al mismo ritmo que el resto del tráfico”, dijo Ong. “Si todos los demás conducen a esta velocidad, tú quieres ir a la misma velocidad”.

Los representantes de Tesla y del Departamento de Policía de Austin no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre los videos. El fabricante retiró más de 362.000 vehículos en febrero de 2023, luego de que la NHTSA advirtiera que su sistema de asistencia al conductor podía permitir infracciones de tráfico.

Un portavoz de la ciudad de Austin indicó que no se habían recibido reportes de incidentes de seguridad relacionados con los robotaxis de Tesla durante el fin de semana.

El director ejecutivo, Elon Musk, celebró el domingo el inicio de las operaciones de los robotaxis de Tesla y felicitó a los empleados por lo que calificó como un lanzamiento exitoso. Los analistas de Wall Street publicaron informes positivos. Dan Levy, de Barclays, escribió que el primer día del servicio había transcurrido “sin incidentes”.

Otro video publicado el domingo mostraba a dos pasajeros de un Model Y sin conductor que encontraron problemas tras pulsar un botón en la pantalla trasera del vehículo para solicitar una parada.

Luego de que el youtuber Bearded Tesla Guy presionara el botón, apareció un mensaje en la pantalla indicando que el Model Y buscaría un lugar seguro para detenerse. Sin embargo, el vehículo se detuvo en medio de la carretera.

Tras una breve conversación con un agente de atención al cliente remoto que logró que el Tesla volviera a funcionar, fue necesaria una segunda interacción con el servicio de asistencia para que el Model Y llegara finalmente al destino indicado.

