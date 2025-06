Trump presiona por bajar precios del crudo tras ataques militares a Irán

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump exigió a los productores de energía que redujeran los precios del crudo tras los ataques militares de Estados Unidos contra Irán, en medio de temores de que la escalada del conflicto en Oriente Medio y las interrupciones del suministro prolonguen la reciente alza en los mercados petroleros.

¡TODOS, MANTENGAN BAJOS LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO. ¡ESTOY VIGILANDO! ESTÁN CAYENDO EN EL JUEGO DEL ENEMIGO. ¡NO LO HAGAN!”, publicó Trump el lunes en redes sociales.

En una publicación posterior, Trump instó al Departamento de Energía a “¡PERFORAR, CHICOS, PERFORAR! ¡Y digo AHORA!”.

El secretario de Energía, Chris Wright, respondió en una publicación en X: “Estamos en ello”.

Irán advirtió que la decisión de Trump de unirse a la ofensiva militar de Israel con ataques contra sus tres principales instalaciones nucleares provocará represalias. El ejército iraní afirmó que respondería “de forma proporcional” a los ataques estadounidenses.

Teherán podría optar por cerrar el estrecho de Ormuz, una vía marítima en la desembocadura del golfo Pérsico por la que circula cerca de una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por mar.

Aunque la preocupación se centra en ese punto estratégico, cualquier represalia podría afectar también a otras infraestructuras clave para el procesamiento y transporte de petróleo en la región.

Entre el 70% y el 75% del crudo, el condensado y los productos refinados que salen del Golfo pasan por unas nueve instalaciones que, según Colby Connelly, investigador principal del Instituto de Oriente Medio, podrían convertirse en cuellos de botella.

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el lunes en una breve entrevista con Bloomberg Television que los mercados petroleros “parecen estables”.

“En este momento, no hay señales de una interrupción grave”, afirmó.

El aumento de los precios del petróleo, así como de la gasolina y el combustible para aviones que se derivan de él, podría afectar a los consumidores estadounidenses, cuyas finanzas se han visto golpeadas en los últimos años por la inflación. Esta situación podría representar un problema político para Trump y los republicanos.

Si se cierra el estrecho al tráfico marítimo, el crudo podría superar los US$130 por barril, según una estimación de Bloomberg Economics. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el lunes que EE.UU. está “siguiendo de cerca y activamente la situación en el estrecho de Ormuz” y que “el régimen iraní sería insensato si tomara esa decisión”.

Los índices de referencia mundiales del petróleo son actualmente cerca de un 10% más altos que antes de que Israel atacara Irán a principios de este mes. Sin embargo, el lunes los mercados borraron las ganancias iniciales, al disminuir el temor a una interrupción inmediata del suministro. El crudo Brent subió inicialmente a US$81,40 por barril, pero luego cayó por debajo de los US$77.

La directiva de Trump para aumentar las perforaciones en EE.UU. no puede, por sí sola, estimular un mayor desarrollo de petróleo y gas.

En los últimos años, los ejecutivos petroleros estadounidenses han mostrado poco apetito para aumentar drásticamente la producción, y en algunos sitios el precio del West Texas Intermediate a veces ha caído por debajo del costo de producción.

Las empresas del sector suelen planificar sus inversiones en función de previsiones de precios a largo plazo, y no por repuntes temporales derivados de ataques o temores de interrupción del suministro en Medio Oriente.

Mucho antes del ataque estadounidense, funcionarios de la Administración Trump discutieron escenarios de interrupciones en el suministro de crudo que podrían encarecer el petróleo, así como posibles medidas para contrarrestar esas alzas, según personas familiarizadas con el tema.

El alza actual refleja “la valoración del mercado del potencial de interrupción” más que una pérdida real de suministro, indicó Connelly. Aun así, “hay repercusiones que ya empiezan a sentirse en otras regiones, y las perspectivas macroeconómicas se verán afectadas cuanto más se prolongue la situación, incluso sin una pérdida concreta de suministro”.

El mensaje de Trump sugiere que los efectos emergentes del alza del petróleo, con impacto económico generalizado, ya están preocupando al mandatario. En las semanas previas al conflicto, Trump había celebrado la caída del precio del crudo, aunque eso disgustara a los ejecutivos que apoyaron financieramente su campaña presidencial de 2024.

Sin embargo, Trump tiene opciones limitadas para contener el impacto de los precios dentro del país.

Aunque podría recurrir a las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, estas se han reducido a unos 400 millones de barriles de crudo, aproximadamente la mitad de su capacidad.

Analistas advierten que incluso una liberación de emergencia de esas reservas tendría un impacto limitado si se perdieran millones de barriles diarios a través del estrecho de Ormuz, en caso de que Irán decidiera colocar minas navales para interrumpir el tránsito en sus estrechas rutas marítimas.

