La Casa Blanca: los países de la OTAN, incluido España, tienen que destinar 5 % a defensa

Washington, 19 jun (EFE).- La Casa Blanca insistió este jueves en que todos los países de la OTAN, incluido España, deben destinar un 5 % a defensa, después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, comunicara al secretario general de la alianza el rechazo de este país a comprometerse a un nuevo aumento de gasto en defensa.

"No he visto los comentarios de España. Me aseguraré de que el presidente los vea, y puedo asegurarles que quiere que todos los países europeos paguen su parte justa y alcancen ese umbral del 5 %", expresó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa. EFE

asg/