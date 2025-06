Pelayo, eufórico con la derrota de Montoya en 'Supervivientes': "Me alegro, con todas las letras"

Tras protagonizar numerosos enfrentamientos durante 'Supervivientes' y convertirse en dos de los 'archienemigos' por excelencia de la edición, Pelayo Díaz comenzaba su particular 'cruzada' contra José Carlos Montoya al regresar a España después de su expulsión en la recta final del reality.

Tachándolo de "maleducado" y "persona sin valores", el influencer ha confesado que llegó a pensar que el de 'La Isla de las Tentaciones' se sentía atraído por él, afirmando que tenía una "fijación" y que llegó incluso a pensar si era gay.

Horas antes de la gran final del concurso, Pelayo se reencontraba con Damián Quintero y Gala Caldirola en una cena muy especial en un conocido restaurante de la capital y, entre risas, apuntaba que quizás sería mejor que ganase Montoya "para que no llore", dejando claro que no le gustaría que se llevase el andaluz los 200.000 euros de premio.

Y sus deseos se han cumplido, ya que ha sido Borja el que se ha alzado con la victoria en la trepidante y emocionante final de este martes. Eufórico, Pelayo abandonaba las instalaciones de Mediaset acompañado por sus compañeros y confesaba: "¡Estoy feliz, feliz, feliz! Creo que es muy merecido. Creo que hemos ganado..." ha exclamado, "muy contento" porque su 'bando' haya ganado el reality.

"Creo que ha sido una final de 'Supervivientes' apoteósica, la final que nos merecíamos porque han sido tres meses increíbles. Y bueno, ha sido super inesperado, que creo que es lo guay, porque al final ya había como desistido. Y ver que dos grandes como Escassi, como Borja, bueno al final pues Montoya y Anita también se merecían estar en la final con todo lo que han dado. Pero me alegro que haya sido Borja, un tío que se ha partido en pedazos por todos nosotros, que nos ha dado de comer equitativamente cada día, que eso ha sido un currazo. Me alegro mucho de que gane" ha añadido con una sonrisa de oreja a oreja.

Respecto al abrazo que le dio a Montoya tras su tercer puesto en la final, Pelayo ha dejado claro que "mis sentimientos no cambian, pero es verdad que hoy no es el día para ajustar cuentas de nada. Creo que hoy es el día de celebrar a dónde llega cada uno, igual que el día que yo salí creo que me respetaron y nadie me ha hecho nada en cara. Hoy es el día de decirle enhorabuena por donde había llegado, nada más".

Y, sin filtros, ha revelado que "me alegro de que no haya ganado Montoya. Sí, me alegro, con todas las letras".