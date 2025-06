Kallas advierte a Israel de que la vía militar contra Irán no le garantiza lograr sus objetivos

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido este martes a Israel de que la vía militar contra Irán no le garantiza lograr sus objetivos, tras indicar que la guerra en Gaza tampoco ha conseguido la liberación de todos los rehenes tomados por Hamás.

"Las consecuencias a corto plazo del choque entre Israel e Irán podrían retrasar los esfuerzos nucleares de Irán. Pero no hay certeza de que Israel consiga lo que busca de esta manera", ha asegurado la jefa de la diplomacia europea en una intervención en el Parlamento Europeo sobre la situación en Oriente Próximo.

Kallas ha apuntado a la guerra en Gaza para avisar a Israel de que ha quedado "perfectamente claro" que los medios militares "no proporcionarán el consuelo que el pueblo israelí está buscando", reiterando que no ha servido para liberar a los rehenes y ha creado un sufrimiento "injustificado" en la población de la Franja.

En este sentido ante un Oriente Próximo "en llamas", la Alta Representante ha defendido que la UE "haga todo" para avanzar en los esfuerzos diplomáticos, cubrir las necesidades humanitarias y defender sus valores.

CRITICA EL ACCESO HUMANITARIO A GAZA

La responsable de Exteriores de la UE ha enfatizado las críticas a Israel por el continuo bloqueo humanitario en Gaza y por una ofensiva que va más allá del derecho a la defensa.

"Llevamos 20 meses de conflicto desencadenado por los horribles ataques de Hamás. Israel tiene derecho a defenderse, y Hamás debe liberar inmediatamente a los rehenes restantes. Pero el uso de la fuerza por parte de Israel, las continuas muertes de civiles y los ataques contra civiles e infraestructuras van más allá de la legítima defensa", ha cargado la ex primera ministra de Estonia.

Así las cosas, ha denunciado que las acciones de Israel "no pueden justificarse en virtud del Derecho Internacional Humanitario", en unas declaraciones que llegan antes de la revisión del Consejo de Asociación que presentará el próximo lunes a los ministros de Exteriores de los 27.

Respecto a la ayuda humanitaria de la UE que Israel sigue bloqueando a las puertas de Gaza, ha lamentado que la situación en la Franja sigue deteriorándose mientras el bloque sigue negociando con Israel para que permita el acceso al territorio palestino.

Así, Kallas ha contestado a Israel que la respuesta a que la ayuda se "instrumentalice", como alega Tel Aviv, no es bloquearla sino permitir que fluya en la región "de tal modo que no pueda malusarse". "La cantidad de ayuda (humanitaria) no es el problema. Lo es el acceso", ha zanjado.