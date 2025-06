Nagore Robles, así vivió la boda de Susana Molina y Guille del Valle

Susana Molina y Guille del Valle se dieron el 'Sí, quiero' el pasado viernes y se ha hablado mucho de su enlace matrimonial porque varios motivos: los invitados que acudieron, el vestido de la novia y la 'no presencia' de Mario Casas.

Un día después, Nagore Robles reaparecía ante las cámaras en el concierto de Lola Índigo y aseguró que el enlace fue "más bonito de lo que aparece en las fotos, de lo que os han podido contar, fue increíble y estaba todo al detalle".

La colaboradora de televisión destacó que "leyeron los amigos, los familiares y se dieron el 'Sí, quiero'" y que la comida estuvo "brutal". Tanto es así que aseguró que "Todo fue espectacular, de verdad, nunca había estado en una boda tan increíble".

Además, Nagore habló de las quejas que han tenido Amor Romeira y Fani Carbajo por no haber sido invitadas a la boda, desvelando que "nunca he visto a Amor y Fani con Susana como amigas y cada vez que me habla de todas sus amigas de toda la vida, nunca me ha mencionado a ellas dos".

En cuanto a la polémica que se ha creado por la fotografía que subió Anabel Pantoja a redes en la que se ve de fondo a Susana vestida de novia, la influencer confesó que "no tenía ni idea", pero "era algo que iba a suceder en cualquier momento, somos mucha gente, nos hacen fotos y es complicado" y desveló que iba "espectacular, increíble y guapísima".

Por último, también habló de la sobrinísima, quien fue "la más divertida de la boda, es que siempre es la más divertida, la que lo da todo, es muy disfrutona, a mí me encanta".