Sofía Suescun responde: ¿echa de menos a su madre?

Hace poco menos de un año, Sofía Suescun protagonizaba una de las mayores noticias del verano: la ruptura total con su madre, Mayte Galdeano, a quien le echaba de su casa tras no soportar más su comportamiento y control sobre su vida.

Desde entonces, madre e hija se han sentado en alguna ocasión en los platós de televisión para hablar de la situación que atraviesan. También Kiko Jiménez y Cristian Suescun, pero desde hace un tiempo nada se sabe sobre la relación familiar.

Eso sí, a través de redes sociales Mayte muestra su vida, muy alejada de la capital y de sus hijos, por lo que parece que no ha vuelto a ver un acercamiento entre ellos... pero, ¿habrá solución?

Sofía Suescun se ha dejado ver este fin de semana en 'Lola Lolita Land' y ha sido preguntada por su madre, pero lo cierto es que se ha mostrado de lo más discreta a la hora de desvelar cómo está la situación con ella: "Bueno, estoy bien", explicaba.

En cuanto a si echa de menos o no la presencia de su madre en su día o simplemente tener contacto, Sofía explicaba que "al final no me paro a pensar en qué echo de menos sino en cómo estoy ahora" y, en estos momentos, se encuentra "bien".