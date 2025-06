Amor Romeira asegura que han querido crear una polémica con Paz Padilla

A lo largo de esta semana hemos conocido que el equipo jurídico de la marca de Paz Padilla y su hija Anna, 'NoNiNá', ha avisado por burofax a determinados comercios que están haciendo uso de la raspa que forma parte de su logotipo.

Amor Romeira ha sido la última en asegurar que multitud de personas por redes sociales se han echado encima suya por utilizar una raspa en algunos productos de su marca de ropa aunque ha puntualizado que la marca de la actriz no se ha puesto en contacto con ella.

"Yo tengo una marca de ropa con mi hermana Carmina, que se llama 'Sicaru', hemos llevado una blusa que lleva un collar incluido con una raspa y de repente empiezo a recibir mensajes tipo 'sinvergüenza, plagiadora de la marca NoNiNá de Paz Padilla'", ha confesado la colaboradora de televisión.

Amor ha comentado que "estoy al tanto de lo que está pasando en Barbate con la polémica y tal, pero nunca pensé que me hubiera atribuido a mí esta polémica por un collar de una raspa" y que entiende que "ella ha registrado una raspa con el logotipo de NoNiNá, pero que es que mi raspa no es la de NoNiNá".

Además, ha confesado que "amo a Paz Padilla, sé que Paz Padilla me ama a mí también y entonces esos comentarios me entristecieron" porque "están buscando como una polémica donde no la existe". En ese aspecto, ha explicado que "mi collar es un collar normal, una raspa dorada que va con la camiseta, que encima se la llevé porque las señoras de mi barrio me pedían camisetas con collares incluidos".

Por último, aunque no sabe muy bien en qué punto se encuentra la polémica que hay generada con la marca de la artista, sí que entiende que "si alguien está plagiando su raspa la de NoNiNá, pues tiene todo su derecho de denunciar. Ahora, a mí Paz que no me denuncie, al resto sí, a mí no porque la raspa mía es de un proveedor".