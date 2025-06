Pablo Castellano, su firme defensa al ex de María Pombo, Álvaro Morata

Pablo Castellano ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido este jueves a la fiesta con la que la firma Cosentino ha celebrado rodeada de amigos su compromiso con la sostenibilidad con su última iniciativa, 'Come Together Blue' y, por primera vez, se ha pronunciado sobre los complicados momentos que están viviendo Alice Campello y Álvaro Morata -pareja de su mujer María Pombo entre 2013 y 2015- por el acoso y amenazas sufridos en redes sociales después de que el futbolista fallase el penalti decisivo que provocó la derrota de la Selección Española frente a Portugal en la final de la Nations League el pasado domingo.

Y lo ha hecho de forma rotunda y mostrando su apoyo incondicional al delantero y a su pareja: "Me guardo los comentarios, sería muy brusco, pero yo les mando todo mi ánimo, me da mucha pena. El primero que no quería fallar era él, él quería haberlo metido y haber ganado con España, es un fallo que puede tener cualquiera y lo lamentable es que vivimos en una sociedad en la que parece que a veces puede más el odio que el apoyar a alguien cuando tiene un error, y que seguramente el que más está sufriendo es él y su mujer en casa" ha opinado.

"Hay que ser miserables. Mencionar a su mujer o a sus hijos que no tienen culpa de nada, ni él siquiera porque al final ha sido un fallo, como los que tengo yo en el día a día en mi trabajo... pues bueno, son miserables y gente que tiene mucho tiempo, demasiado tiempo para dedicar a hacer ese mal hacia una persona que no creo que se lo merezca, vamos" añade.

Un acoso que también han sufrido María y él por parte de sus haters, por lo que hace un llamamiento para que cesen los ataques indiscriminados que reciben muchos rostros conocidos: "Es la parte mala de las redes sociales, que hasta el más... como lo quieras llamar, tiene voz. Creo que se le da más importancia a denunciar cosas que no son tan importantes, tan relevantes, como estas, que me parecen muy graves, que es como generar el odio hacia una persona". "Así que espero que puedan tomar medidas y que no quede en nada, porque sé que no va a quedar en nada, porque luego esos que lo dicen son unos cobardes" ha pedido.