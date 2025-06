Lexus presenta el proyecto 'Omotenashi on the go', una food truck que lleva el lujo y la alta gastronomía a la calle

La marca japonesa de coches Lexus ha presentado este jueves en la Torre Caleido de Madrid 'Omotenashi on the go', una food truck de lujo con la que aspira a llevar la alta gastronomía y el 'omotenashi' -la filosofía que impregna todas sus acciones y hace referencia a la hospitalidad más sincera y al cuidado por el detalle-a la calle.

Lexus España se ha ido al corazón financiero de la capital para reafirmar su voluntad de redefinir el lujo desde la experiencia con esta primera experiencia 'gastro' sobre ruedas. Al frente de sus fogones está Roberto Martínez Foronda, chef de Tripea (Mercado de Vallermoso), con su cocina fusión de sabores de Perú, Asia y España.

"Damos un paso más, trasladar el 'omotenashi' a la calle, a la ciudad, a la Torre Caleido y a la gastronomía", ha resumido el director de Marketing de Lexus España, Sergio Bispo, sobre esta "filosofía o estilo de vida que ahora lleva la cocina gourmet a tu rincón favorito".

La food truck fue construida en Dublín en colaboración con un constructor especializado en vehículos personalizados y con la participación de empresas españolas en la iluminación, la producción audiovisual y los acabados interiores.

El vehículo tiene más de seis metros de longitud, con una carrocería en negro brillante que respira el ADN estético de Lexus, caracterizado por líneas fluidas y proporciones elegantes, recordando a los modelos más emblemáticos de la marca. En definitiva, es una forma de celebrar con la "familia Lexus" que si "2024 fue el mejor año de la historia, 2025 va a ser aún mejor", ha resumido la directora de Lexus España, Mar Pieltain.

Sus interiores han sido diseñados con el mismo nivel de exigencia que cualquiera de los vehículos Lexus y ofrece todas las prestaciones de una cocina de vanguardia, con fotones de alto rendimiento, plancha, horno profesional o sistemas de refrigeración de precisión. Tiene capacidad para dar servicio a más de 50 comensales de forma simultánea. "Tiene mejor cocina que la mía propia", ha resumido con humor Martínez Foronda.

Uno de los elementos más distintivos del interior es el sistema de iluminación, protagonizada por las lámparas 'Iris', del alemán Sebastian Scherer, ganador del Lexus Design Award en 2014, y que evocan las efímeras burbujas de jabón. 'Omotenashi on the go' incorpora también un sistema de sonido de la firma Mark Levinson, el mismo que equipa los modelos más exclusivos de Lexus.

España ha sido el país encargado de inaugurarla y a partir de ahora estará presente en eventos culturales, deportivos, gastronómicos y artísticos y servirá para la colaboración con chefs, artistas y diseñadores en varios mercados europeos.

Para este primer servicio, Tripea ha servido platos como una causa limeña a la parmesana con vieiras, un tiradito de atún con gazpachuelo, boniato, chicharrón y chalota o una carrillera con apionabo, hoisin, peras y pack choi.

"Cuando Lexus me propuso cocinar en este food truck, pensé: '¿Cómo llevar la esencia de Tripea a un espacio tan reducido?' pero cuando lo vi por dentro entendí que esto era mucho más; es una cocina real, pensada para trabajar con técnica, ritmo y emoción", explica.