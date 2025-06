BlackRock revela agente de IA “Asimov” para analizar informes financieros

(Bloomberg) -- BlackRock Inc. se está preparando para darle un papel mucho más protagónico a la inteligencia artificial en el proceso de inversión.

El mayor administrador de activos del mundo desarrolló una plataforma de investigación basada en inteligencia artificial llamada “Asimov”, que ya está siendo utilizando en su división de renta variable fundamental, según informó el director de operaciones, Rob Goldstein, durante el día del inversionista celebrado el jueves en Nueva York.

“Se trata de un analista de inversión virtual”, explicó Goldstein. “Mientras todos duermen por la noche, estos agentes virtuales de IA analizan notas de investigación, presentaciones corporativas, correos electrónicos… todo para generar ideas de inversión para las carteras”.

Goldstein anticipó que, para el próximo día del inversionista —el último se celebró hace dos años—, Asimov estará en uso en toda la empresa con el objetivo de “escalar el talento de nuestro equipo”.

Los gestores utilizan modelos de IA tanto para tareas rutinarias como la recolección de datos, como para funciones más sofisticadas, incluida la toma de decisiones de inversión.

Incluso figuras como el multimillonario gestor de fondos de cobertura Paul Tudor Jones han señalado que, aunque la IA genera preocupaciones sobre su impacto social, los gestores de inversiones deben adoptarla. En una entrevista con Bloomberg esta semana, afirmó que la tecnología ya está transformando los fondos macro globales y cuantitativos como el suyo, y la calificó como “la tecnología más disruptiva en la historia de la humanidad”.

