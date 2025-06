Fabiola Martínez responde rotunda al ataque de Gabriela Guillén a Bertín Osborne diciendo que es un "cero" como padre

Mostrando una vez más su faceta más solidaria, Fabiola Martínez ha aportado su granito de arena asistiendo este miércoles a la IX Cena Benéfica de la Fundación Querer capitaneada por Pilar García de la Granja para la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionadas con los niños con necesidades especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas y trastornos del lenguaje.

Una cita muy especial que no se han querido perder rostros conocidos como Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo; Patricia Pardo y Christian Gálvez; Pablo Alborán; o Joaquín Prat, y en la que la exmujer de Bertín Osborne se ha pronunciado por primera vez sobre las recientes declaraciones de Gabriela Guillén afirmando rotunda que el cantante es "un cero como padre", por lo menos con su hijo.

"Por qué os empeñáis en hacer este triángulo de las Bermudas tan...?" ha comenzado, sin ocultar que no se siente cómoda cuando le preguntamos por la paraguaya. Sin embargo, sí se ha sincerado al mostrarse tajante sobre cómo es el presentador con los hijos que tienen en común, Kike y Carlos: "Lo conocéis bastante porque son ya muchos años los que el señor lleva, mucho más que los que llevo yo y mucho más que los que lleváis vosotros también. Entonces, una persona no cambia de la noche a la mañana. Yo no puedo opinar, pero yo, como madre de algunos de sus hijos, pues estoy contenta". "Obvio que se puede hacer más, porque yo puedo ser mejor madre también. Y si le preguntas a mis hijos te dirían, 'bueno, mamá puede mejorar algunas cosas'. Todo es mejorable y yo no tengo ningún problema, aunque obviamente hay cosas que se pueden mejorar" ha añadido.

"Mira, no es que me pese que me preguntéis, porque los años que yo estuve con Bertín para mí fueron maravillosos. Tengo dos hijos estupendos, que amo y que son mi vida. Lo que pasa es que me da pena que con tantas cosas que tengo en mi vida nueva, que estemos siempre informando a la gente sobre las mismas cosas. Y la gente se queda con esa sensación, de que no hace nada. Solo va a un photocall y habla de Bertín. Y no es verdad, porque mi vida está llena de muchísimas cosas" ha sentenciado, dejando claro que no quiere hablar de la polémica entre su exmarido y Gabriela.

Respeto a la relación que tiene con Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, hijas del artista, Fabiola ha revelado que, "aunque ahora estamos un poquito más distanciadas, pero distanciadas físicamente, de que estamos cada una con mil cosas, yo las quiero un montón". Eso sí, ha dejado claro que con ellas no habla de su padre, y mucho menos de la esteticien.

"A ellas les encanta que yo esté ilusionada y esté haciendo cosas" ha asegurado, aprovechando la ocasión para contarnos que acaba de lanzar su propia firma de ropa, "Bombini", y muestra de la buena relación que tienen es que la primera compra de la marca la ha hecho Eugenia.

Mientras las hijas de Bertín están cerradas en banda a pronunciarse sobre Gabriela y su hijo, ¿le gustaría a Fabiola que Kike y Carlos conociesen a su hermanito? Como afirma contundente, "yo he dado una buena educación a mis hijos, en casa tienen el ejemplo de armonía, de respeto hacia los demás, y yo confío que esos valores que yo les inculco a mis hijos, el día que toque, los ponga en práctica. Lo demás...".

En cuanto a cómo se encuentra ella, la venezolana confiesa que "estoy en un momento muy bonito, muy creativo, muy activo, muy haciendo muchas cosas, pero precisamente por eso también un poquito agotada", ya que a la promoción de sus memorias, y a su faceta de coach, se une la creación de su marca de moda, en la que está completamente volcada y muy ilusionada.

"Se llama Bombini Spain. ¿Sabes lo que significa Bombini? Bienvenido. Y esta mañana he hecho una sesión de fotos impresionante. Con unas que no son modelos, son clientas. Porque voy a hacer toda la campaña con clientas de verdad. Mujeres de verdad. Sin filtros. Es ropa... A mí me gusta lo básico. Yo soy bastante clásica. Pero es verdad que dentro de lo que tenemos, el estilo es que cada uno lo pueda adaptar a su forma" explica.

De ahí que todavía no haya planificado cómo será el verano: "Hay trabajo y hay que aprovechar el momento. Que luego vienen las vacas flacas. En cuanto los niños vayan a Sevilla, pues yo primero descansaré, aunque diré que me voy a la Conchinchina. Que no me llamen ni nada. Y poder descansar y luego, pues sí, hacer un viaje. De hecho, ya tengo un viaje planificado con Carlos, que hace tiempo decidí que tenía que buscar espacio también para nosotros dos y ya llevamos dos años haciéndolo y, bueno, pues esta vez tenemos una semanita ahí chula".

Entre sus planes, como confiesa, no está enamorarse. "Si tienes la vida llena de tantas cosas y estoy ahora en un punto de crear, de crecer, de hacer y de no sé qué, pobrecito al que le toque, ¿no? Porque es que no le voy a poder ni decir hola por las mañanas". "No estoy cerrada, pero estoy concentrada en otras cosas. Y además, no sé, esas cosas, si llega, llega" asegura.