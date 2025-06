Apple mostró 'software' real de Siri con IA en WWDC 2024, aunque continúa su desarrollo para satisfacer las expectativas

Apple ha afirmado que los avances de Inteligencia Artificial (IA) para Siri mostrados en el evento WWDC de 2024 fueron 'software' real, pero que continúan desarrollando la versión renovada de su asistente, de cara a garantizar un servicio que realmente satisfaga las necesidades de los usuarios y esté a la altura de su visión de una IA integrada.

La compañía celebró este lunes su conferencia anual para desarrolladores WWDC 2025, en la que dio a conocer todas las novedades relacionadas con sus nuevas iteraciones de sistemas operativos, iOS 26 iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 y tvOS 2, entre ellas, su nuevo diseño translúcido Liquid Glass para los iPhone.

Junto con estas novedades, se esperaba que la tecnológica siguiese la línea de la edición anterior y compartiese sus avances relacionados con una "nueva era" para su asistente Siri rediseñado, impulsado por capacidades basadas en la IA de Apple Intelligence. Sin embargo, este no fue el caso y los de Cupertino han compartido que el retraso se debe a su intención de garantizar un servicio con la calidad que caracteriza a la compañía.

En concreto, el vicepresidente sénior de ingeniería de 'software' de Apple, Craig Federighi, ha detallado en una entrevista con The Wall Street Journal que, actualmente, Apple ve la IA como "una onda transformadora a largo plazo" que afectará plenamente a la industria y a la sociedad durante "las próximas décadas".

Bajo este punto de vista, ha subrayado que la intención de Apple es "hacerlo bien" de cara a implementar IA en sus servicios y, en concreto, en las funciones de Siri. "No hay necesidad apresurarse con las características equivocadas y el producto equivocado, solo para ser los primeros".

Así, Apple ya mostró algunas de las nuevas capacidades de Siri renovadas con IA durante su evento WWDC en 2024, momento en el que, tal y como ha explicado Federighi, la compañía estaba trabajando con dos versiones de la arquitectura de Siri. La primera, a la que se ha referido como 'V1', es la que mostró durante su conferencia el pasado año.

Pero, según ha dicho, a medida que continuaban desarrollando las nuevas funciones y su integración, se dieron cuenta de que debían trasladar Siri a la arquitectura de la segunda versión para disponer de capacidad suficiente como para cumplir con las expectativas de los usuarios respecto a la IA.

No obstante, el directivo ha matizado que todo lo mostrado en la WWDC2024 fue real y que no se trataba de 'vaporware', es decir, un producto anunciado al público que luego se retrasa indefinidamente. "Tuvimos un poco de 'software' real que pudimos demostrar pero no se convirtió en la calidad que necesitábamos", ha aclarado, al tiempo que ha especificado que se utilizó un modelo de lenguaje grande y una búsqueda semántica real.

"No queremos decepcionar a los clientes. Nunca lo hacemos. Pero hubiera sido más decepcionante lanzar algo que no alcanzó nuestro estándar de calidad, que tenía un índice de error que consideramos inaceptable", ha sentenciado Federighi.

Siguiendo esta línea, preguntado porqué los recursos de Apple a nivel tecnológico y económico no han sido suficientes para desarrollar la nueva Siri. El directivo ha expresado que la IA es "una tecnología nueva" y que, a la hora de automatizar capacidades en los dispositivos de forma fiable, "nadie lo está haciendo bien en este momento".

Por tanto, aunque el fabricante de iPhone quería consolidarse como la primera tecnológica en hacerlo, tenía que conseguir hacerlo lo mejor posible. "Tuvimos resultados iniciales muy prometedores, pero no al nivel que era necesario para ser un producto de Apple", ha dicho.

Con todo ello, en otra entrevista reciente con Tom's Guide, el vicepresidente sénior de marketing mundial de Apple, Greg Joswiak, ha asegurado que la nueva versión de Siri aún está programada para 2026 y será una versión "completamente reconstruida".

OBJETIVO IA INTEGRADA EN EL 'SOFTWARE'

Además de todo ello, el directivo ha acercado la perspectiva de Apple en cuanto a la adopción de IA, alegando que su idea es utilizar la IA generativa para crear una tecnología que permita "aplicar funciones a través de su sistema operativo" de forma fusionada.

Es decir, una tecnología tan integrada con la experiencia de 'software' que los usuarios puedan realizar acciones y tareas sin "ni siquiera darse cuenta" de que están usando la inteligencia de Apple para hacerlas.

Al respecto, ha matizado que su intención no es que haya una aplicación llamada Apple Intelligence y que su enfoque no es el de crear un 'chatbot', algo que "algunas personas han confundido un poco".