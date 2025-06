Trump dice que "cada vez confía menos" en lograr un nuevo acuerdo nuclear con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "cada vez confía menos" en poder alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, en medio de las conversaciones indirectas de las últimas semanas y de cara al encuentro previsto este domingo, antes de reiterar que Washington no permitirá que Teherán "se haga con armas nucleares", algo que las autoridades iraníes han negado que figure entre sus objetivos.

"No sé", ha dicho Trump durante una entrevista concedida al podcast 'Pod Force One', encabezado por la periodista Miranda Devine, del diario 'The New York Post', tras ser preguntado sobre si podría haber un acuerdo para que Irán ponga fin a sus actividades de enriquecimiento de uranio, algo que Teherán describe como una línea roja.

"Pensaba que sí, pero cada vez confío menos en ello. Parece que están procrastinando y creo que es una pena, pero ahora confío menos de lo que lo hacía hace dos semanas", ha señalado. "Algo les ha pasado y ahora confío mucho menos en que se pueda lograr un acuerdo", ha agregado el mandatario estadounidense.

Así, ha recalcado que, en caso de que no haya acuerdo, Irán "no va a tener armas nucleares". "Si hay un acuerdo, tampoco van a tener armas nucleares", ha reiterado, al tiempo que ha incidido en que "sería mejor lograrlo sin guerra, sin que muera gente". "No creo que haya el mismo nivel de entusiasmo entre ellos sobre lograr un acuerdo. Creo que cometerán un error, pero ya veremos. Supongo que el tiempo lo dirá", ha apostillado.

La entrevista ha sido publicada horas después de que el ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadé, advirtiera de que Teherán atacará las bases de Estados Unidos en Oriente Próximo en caso de que estalle un conflicto militar si las conversaciones bilaterales para un nuevo acuerdo nuclear no llegan a buen puerto, ante las amenazas de Trump sobre una posible vía militar si no hay acuerdo.

"En caso de conflicto, Estados Unidos debe abandonar la región, porque todas sus bases están a nuestro alcance", ha destacado. "En nombre del pueblo de Irán y de sus Fuerzas Armadas digo que, si Dios quiere, las conversaciones darán resultado. Si no es así y se nos impone un conflicto, las bajas que sufrirá la otra parte serán muy superiores a las nuestras", ha argumentado.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, confirmó el lunes que la próxima ronda de conversaciones tendrá lugar este domingo en la capital omaní, Mascate, en el que será el sexto encuentro entre Teherán y Washington. Teherán afirmó el mismo lunes que presentará "pronto" una contrapropuesta a Estados Unidos, tras rechazar las exigencias de Washington para que Irán ponga fin a los trabajos de enriquecimiento de uranio.

Los contactos entre las partes, que han mantenido ya cinco encuentros durante las últimas semanas, son los primeros de este tipo desde la retirada de Washington en 2018 del histórico acuerdo nuclear firmado tres años, una medida adoptada durante el primer mandato de Trump (2017-2021), que ahora ha apostado por relanzar las conversaciones para intentar forjar un nuevo acuerdo con Teherán.