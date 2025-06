Milei critica a Pedro Sánchez, el "bandido local", durante un acto en Madrid

El presidente argentino, Javier Milei, ha cargado este domingo contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que ha calificado de "bandido local" durante el acto de cierre del Madrid Economic Forum, celebrado en el Palacio de Vistalegre entre una multitud que ha insultado insistentemente a Sánchez.

Milei ha irrumpido en el escenario jaleando a los asistentes y entre los acordes de la canción 'Yo soy el león' de La Renga que utilizó en campaña electoral. "¡Viva la libertad carajo. Muerte al socialismo!", ha espetado desde el atril, a lo que la multitud ha respondido coreando "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!".

El dirigente argentino ha celebrado estos insultos y ha retomado el aliento aprovechando que el público le "daba al bandido local" desde el mismo escenario en el que hace poco más de un año llamaba "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, durante un acto electoral de Vox. El incidente provocó la salida de la embajadora española de Buenos Aires y una escalada de tensión diplomática que duró cinco meses.

"¡Te necesitamos aquí!", le han espetado desde el público. "Sepan que, contra los socialistas de mierda, yo siempre voy a estar de su lado", ha respondido.

El sábado Milei se vio también con el líder de Vox, Santiago Abascal, quien no ha intervenido en el acto de Vistalegre, de marcado carácter económico, con presencia de economistas como Daniel Lacalle o Juan Ramón Rallo. Las entradas para asistir al evento costaban entre 150 y 7.500 euros y el recinto ha estado a mitad de su aforo.

LOGROS DE ARGENTINA

Milei ha defendido durante una hora de discurso los logros económicos de su país como consecuencia de su política de recortes. "El ajuste tenía que ser hecho por el parásito, tenía que caer sobre el sector público", ha argumentado antes de comparar las cifras de diciembre 2024 con el mismo período de 2023: "No sólo no hubo caída del PBI sino que subió 6 por ciento".

"Decían que yo no me iba a animar a abrir el cepo en un año electoral, la basura mediática y los corruptos de los periodistas expandían noticias inmundas. No odiamos suficiente a los periodistas", ha agregado.

Así, ha reivindicado que "pese a que estamos en un año electoral, abrimos el cepo y hoy el tipo de cambio cotiza mucho más cerca del piso de la banda de cambio". "De nuevo, punto para el Gobierno. Hoy, después de que anticiparon esas tasas de inflación, dijeron que se iba a quedar a nivel del 5 y 7 por ciento. Este mes se espera que rompa el 2 por ciento. Para el año que viene la inflación en la Argentina habrá sido historia del pasado", ha proseguido.

Milei también se ha referido su plan para sacar los dólares escondidos. "Les permitimos a los argentinos de bien que puedan utilizar sus dólares no declarados para hacer sus transacciones. Los argentinos ahora somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", ha resaltado.

En su presentación de economía ha insistido en sus críticas al Estado. "El Estado es un organización criminal. Los impuestos son un robo. El año pasado no solo dejamos de estafar a los argentinos sino que bajamos los impuestos de los argentinos en 2 puntos del PBI. No se había hecho nunca en la historia argentina", ha asegurado.

E incluso ha especulado con un posible segundo mandato. "Estamos trabajando a una reforma tributaria. Si la economía argentina de acá al 2031, en el caso que me tocara ser reelecto, podríamos estar bajando más de un punto del PBI, podríamos estar devolviendo a los argentinos más de 500.000 millones de dólares", ha destacado.