Raquel Perera y Jaydy Mitchel, ex de Alejandro Sanz, se pronuncian sobre los rumores de ruptura con Candela Márquez

Los rumores de crisis e incluso de ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez no han dejado de sucederse en los últimos días, después de que la actriz española dejase de seguir a su pareja en Instagram por sus supuestos celos por la complicidad que su novio tiene con Shakira, y que ha vuelto a dejar patente en el videoclip de su último tema juntos, 'Bésame'.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre este tema, la intérprete ha vuelto a dar 'follow' al cantante en redes sociales, y su entorno cercano asegura que están tan felices como el primer día tras 8 meses de relación en los que han sido constantes las muestras de cariño en sus diferentes apariciones públicas.

Quienes sí se han pronunciado sobre los rumores de crisis han sido las dos exmujeres de Alejandro, Jaydy Mitchel y Raquel Perera, que este miércoles han coincidido en el concierto de Manuel Alejandro en el marco del Universal Music Festival.

"No tengo ni idea la verdad, pero también te digo que muchas veces yo creo que el algoritmo en nuestros teléfonos a veces nos juega malas pasadas. Porque yo hay veces que me aparecen personas que no he seguido y que parece que sigo y luego hay gente que me dice me has dejado de seguir y yo no he dejado de seguir. O sea que también yo creo que la tecnología a veces... Yo no creo que sea un dato muy fiable, ¿no? No sé" ha apuntado Raquel cuando le hemos preguntado por el 'unfollow' de Candela a Alejandro que dio pie a los rumores de ruptura.

También nos ha hablado sobre el gran momento que atraviesa su íntima amiga Sara Carbonero junto a José Luis Cabrera: "Yo la admiro muchísimo y me parece una mujer valiente y maravillosa. Ella está siempre bien, esté enamorada o no. Es una mujer que siempre intenta ser feliz, hacer feliz a los demás. Esté con amor o sin amor" ha asegurado.

En la misma línea que Raquel, Jaydy Mitchel, que se ha desmarcado de los rumores de crisis entre Alejandro y su novia. "No tengo ni idea. La verdad, la verdad, no tengo ni idea. Y aunque la tuya tampoco lo diría, pero no, honestamente no tengo ni idea. No, yo en eso no me meto. Respeto muchísimo, pero bueno, entiendo que me pregunten, pero no tengo nada que decir, la verdad. Como no me gusta que me pregunten, yo no pregunto" ha reconocido.

Lo que sí ha dejado entrever es que no le da ninguna credibilidad a las especulaciones de que Candela estaría celosa de Shakira, ya que como ha revelado, el cantante y la colombiana "tienen una muy buena amistad y se estiman y se respetan un montón".