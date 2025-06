Gabriela Guillén no se calla y responde con ironía al demoledor dardo de Eugenia Osborne

Dejando a un lado su habitual hermetismo cuando se trata de Bertín Osborne y Gabriela Guillén, Eugenia Osborne se ha cansado de guardar silencio y ha respondido rotunda y harta a la ex de su padre. "¿Sus memorias? ¿Eso no se suele hacer cuando ya eres una persona mayor?" ha comentado sorprendida en los Premios Elle Style Awards cuando la prensa le ha preguntado qué le parece que la paraguaya vaya a contar su libro en su propia autobiografía.

Además, ha asegurado que da "un notable" al cantante como padre, dejando claro que no comparte las declaraciones de la esteticien de que Bertín es "un cero" por lo menos con su hijo.

Y lejos de quedarse ahí, la influencer ha desmentido molesta lo que en su día contó Gabriela de que se había cruzado con ella en el parque del Retiro y la hija del presentador no la había saludado: "La verdad es que me parece como de patio de recreo. O sea, de 'ha hecho esto', 'ha hecho lo otro'... me parece una, no sé, de adolescente y no voy a entrar en ello. Yo no soy una maleducada, pero bueno, que cada uno piense lo que quiera".

Unas sorprendentes e inesperadas declaraciones a las que no ha tardado en reaccionar la madre del hijo de Bertín. Sin contener la risa, Gabriela ha contestado con ironía a Eugenia, apuntado que si no la saludó fue porque "no me habrá visto", añadiendo que "muy bien, me alegro mucho" de que la coach de a su padre un notable como progenitor después de darle ella un cero.

"Ah ¿sí? Pues nada, gracias" ha respondido ante la sorpresa de la influencer por escribir sus memorias siendo tan joven, evitando entrar en más polémicas al asegurar que "no tengo nada que decir, nada que comentar, de verdad" sobre la opinión de la joven. "Cada uno tiene sus circunstancias" ha zanjado.