Ecoembes y ONCE firman la Alianza por un futuro circular e inclusivo que impulsa la accesibilidad en gestión de residuos

Ecoembes y Grupo Social ONCE han firmado este jueves, bajo el lema 'Alianza por un futuro circular e inclusivo', un convenio institucional que abre una vía de una colaboración para impulsar la circularidad y que esta sea accesible para todas las personas.

Con este pacto, ambas organizaciones refrendan un compromiso a largo plazo para desarrollar, de manera conjunta, iniciativas, proyectos y estudios que garanticen la accesibilidad universal en la gestión de residuos y en el avance hacia la circularidad.

Además, se estudiarán posibles sinergias entre acciones puestas en marcha por las dos organizaciones, con especial énfasis en iniciativas de voluntariado y de divulgación.

Para ello, esta alianza prevé la creación de una comisión de seguimiento que se reunirá de forma periódica, con el encargo de transformar los grandes planteamientos en acciones concretas y medibles.

La colaboración se estructura en torno a tres ejes principales: la generación de conocimiento sobre accesibilidad a través de estudios y diagnósticos para identificar barreras y definir soluciones a las mismas; la creación de campañas y materiales de sensibilización para movilizar a la sociedad hacia un modelo circular inclusivo; y la realización de acciones con impacto mediante proyectos piloto y escalables que materialicen los avances y beneficien a los más de 4 millones de personas con discapacidad en España.

"Estamos en un momento de transformación social, ambicioso y retador. Avanzar en sostenibilidad no es una opción: es una cuestión irrenunciable, necesaria, y todos debemos estar a la altura: empresas, administraciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía. Es un movimiento imparable donde la circularidad, en el terreno ambiental, y la inclusión, en lo social, son cuestiones prioritarias en la agenda empresarial", ha explicado Rosa Trigo, consejera delegada de Ecoembes.

Por su parte, el vicepresidente primero del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, ha declarado que "las políticas ASG han formado siempre parte del ADN de la ONCE y ahora de todo el Grupo Social ONCE".

"Tenemos claro que la inclusión y la igualdad de oportunidades son parte de la agenda de la Sostenibilidad, al igual que lo es la circularidad. La transformación sostenible es necesaria, pero debe cumplir dos condiciones: no generar nuevas barreras para quienes ya lo tienen más difícil, y generar prosperidad, que debe ser accesible -en todos los sentidos- para todas las personas", ha señalado.

Ecoembes y el Grupo Social ONCE ya han colaborado en proyectos puntuales -como iniciativas de formación en reciclaje a las personas mayores-, pero esta alianza eleva la relación a un compromiso institucional que buscará, a través de la comisión de seguimiento, traducir cada propuesta en actuaciones adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad, así como de los casi 77.000 empleados del Grupo Social ONCE.